Fútbol/Champions. Crónica del Liverpool - Real Madrid: 1-0

MADRID, 4 Nov. 2025 (Europa Press) -

El Real Madrid perdió este martes por 1-0 ante el Liverpool en la jornada 4 de la fase de liga de la Champions 2025-26, en un encuentro en el que el portero belga Thibaut Courtois fue el mejor con ocho paradas, muchas de ellas heroicas evitando una goleada, para sostener a su equipo ante un conjunto 'red' con mucha más energía y que encontró su merecido premio en el gol del argentino Alexis Mac Allister. El pleno europeo del conjunto merengue se cortó en tres victorias. Llegó la primera derrota de los pupilos de Xabi Alonso en esta Liga de Campeones, en su examen continental más exigente, incapaz de generar peligro a un Liverpool más enchufado y que demostró más ambición para llevarse un triunfo balsámico teniendo en cuenta la negativa racha con la que llegaba al partido.

Kylian Mbappé completó su peor partido de la temporada, desaparecido entre jugadores 'reds', y la carta de Eduardo Camavinga esta vez no funcionó a Alonso. De hecho, el mejor del partido fue Courtois, salvador en varias ocasiones y al que solo pudo batir Mac Allister en la segunda parte con un testarazo en una falta lateral. El Madrid, decepcionante en ataque, no tuvo el día en el peor escenario y se queda con 9 puntos, los mismos que un Liverpool que ya coge velocidad.

El Liverpool entró en el partido mucho más hiperactivo que un Real Madrid al que le faltó la intensidad inicial que demandan este tipo de escenarios. El conjunto de Xabi Alonso utilizó al principio, con Mbappé muy desaparecido, el recurso de Vinícius, pero con la defensa 'red' muy pendiente de las ayudas y muy cómoda en un bloque bajo.

El respeto entre ambos conjuntos dominó la primera media hora de juego, hasta que el equipo 'red' tuvo la más clara hasta el momento, con un mano a mano de Szboszlai ante Courtois que el belga desbarató con la pierna derecha en otra jugada valor gol del guardameta. El conjunto merengue entró entonces en minutos de dudas y su mayor susto llegó cuando otro disparo del húngaro golpeó en la mano de Aurélien Tchouaméni dentro del área, pero tras ver el VAR no señaló pena máxima.

Llegaron entonces los mejores minutos del equipo local, con más energía que un Real Madrid preocupado solo por achicar agua y aguantar las embestidas 'reds'. Aún así, los blancos pudieron adelantarse con un acercamiento de Arda Güler y una penetración con clase de Jude Bellingham, pero Courtois seguía empeñado en ser el héroe madridista de la primera mitad con otra mano salvadora al enésimo intento lejano de Szboszlai.

La segunda parte comenzó como acabó la primera, con Courtois provocando la risa irónica de Virgil van Dijk cuando mandó a córner un testarazo del neerlandés a un metro del meta belga. Un saque de esquina en el que Hugo Ekitike remató de cabeza a centímetros del segundo palo. Los de Xabi Alonso pecaban de conservadores muy encorsetados en un sistema demasiado estático que no les permitía generar casi nada de peligro. Y volvió a sufrir en un balón parado.

Szboszlai la puso con una comba preciosa y Alexis Mac Allister remató de cabeza a bocajarro casi sin saltar para batir a un Courtois que parecía imbatible. Los 'reds' merecían el gol y el fútbol hizo justicia con el 1-0. Mbappé seguía sin aparecer y el carácter que sí se venía viendo en los últimos partidos se iba difuminando con el paso de los minutos. Tras dos errores groseros y lejos de esa influencia que tuvo en el Clásico, Camavinga dejó su hueco a un Rodrygo Goes que tampoco entró conectado. Mientras, Mbappé empezaba a ser esa amenaza habitual y mandó lamiendo el poste un buen envío de Vinícius dentro del área. También llegó el momento de Trent Alexander-Arnold, recibido con pitos por The Kop. El Liverpool pudo sentenciar rozando el descuento tras una fantástica jugada personal de Mohamed Salah que remató Cody Gakpo en el área pequeña encontrándose de nuevo con Courtois, que completó un partido brillante evitando una goleada sonrojante en Anfield. FICHA TÉCNICA. --RESULTADO: LIVERPOOL, 1 - REAL MADRID, 0 (0-0, al descanso). --ALINEACIONES: LIVERPOOL: Mamardashvili; Bradley, Konaté, Van Dijk, Robertson (Kerkez, min.88); Mac Allister (Jones, min.78), Gravenberch, Szboszlai; Salah, Ekitike (Gakpo, min.79) y Wirtz (Chiesa, min.88). REAL MADRID: Courtois; Valverde (Brahim Díaz, min.90), Militao, Huijsen, Carreras; Camavinga (Rodrygo, min.69), Tchouaméni, Bellingham, Güler (Alexander-Arnold, min.81); Vinícius y Mbappé. --GOLES: 1-0, min.61: Alexis Mac Allister. --ÁRBITRO: Itsván Kovács (ROU). Amonestó a Mac Allister (min.52) por parte del Liverpool. Y a Vinícius (min.23), Huijsen (min.45+1), Bellingham (min.60) y Carreras (min.90+5) en el Real Madrid. --ESTADIO: Anfield.