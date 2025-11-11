Fútbol/Champions.- Crónica del Real Madrid - Paris FC: 1-1

MADRID, 11 Nov. 2025 (Europa Press)

El Real Madrid ha empatado (1-1) este martes contra el Paris FC en un partido correspondiente a la jornada 3 de la liguilla en la Liga de Campeones Femenina, adelantándose las francesas con un penalti marcado por Lorena Azzaro antes del descanso, pero pagando cara su racanería hasta encajar el gol definitivo de Caroline Weir en el tiempo añadido de la segunda mitad.

En el Estadio Alfredo Di Stéfano, las locales empezaron fuertes con un disparo de Linda Caicedo, pero mordido y desviado. Y aunque respondió el Paris con una volea de Anaële Le Moguédec, de nuevo Caicedo dio un susto a las visitantes con un remate al larguero en el minuto 21 y luego Naomie Feller también puso en aprietos a la portera Mylène Chavas.

También merodeó el gol Alba Redondo en el 38' con un cabezazo que se marchó cerca del poste, pero fue justo antes de que las parisinas al contragolpe cuajasen la acción del penalti. Tras haber combinado Clara Mateo por el costado izquierdo con Azzaro, ésta pasó de tacón a Sheika Scott dentro del área y Filippa Angeldahl la derribó en su recorte.

Transformó Azzaro esa pena máxima con un zurdazo potente y engañando de lado a Misa Rodríguez, a lo que siguió desde entonces una estrategia de las visitantes de enrorpecer el juego todo cuanto fuera posible. El largo tiempo de descuento en la primera mitad ya fue un aviso de que el Real Madrid iba a seguir apretando hasta las últimas consecuencias.

Eso sí, al regreso de los vestuarios faltó mucha puntería en las ocasiones de Feller, Redondo y Caicedo, igual que faltaba precisión en los arreones de una Athenea del Castillo con piernas frescas por haber salido al campo en el minuto 58. Weir también tenía la mirilla desviada, pero al Paris no se le ocurrió otra cosa que hacer tarde sus cambios.

La árbitra danesa Frida Klarlund estiró aún más el largo tiempo de alargue y en la última oportunidad encontró premio el equipo entrenado por Pau Quesada. Enésimo balón colgado al área rival a la desesperada, la zaga del Paris que no despeja, María Méndez toca la pelota un pelín y ésta se queda a merced de que Weir enganche un zurdazo desde la frontal.

Ese tiro de la mediapunta escocesa iba potente, pero ni siquiera iba ajustado, si bien Chavas quizá lo vio tarde y su mala estirada hizo el resto para que el esférico entrase en su portería y significase el 1-1 inamovible en el 90+8'. Este empate dejó al Real Madrid con siete puntos aún en puestos altos y al Paris con solo dos puntos en mitad de tabla.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: REAL MADRID, 1 - PARIS FC, 1 (0-1, al descanso).

--ALINEACIONES.

REAL MADRID: Misa Rodríguez; Navarro, Lakrar (Gálvez, min.64), Méndez, Holmgaard (Yasmim, min.46); Feller (Del Castillo, min.58), Angeldahl (Keukelaar, min.74), Däbritz, Weir; Caicedo y Redondo (Santiago, min.58).

PARIS FC: Chavas; N'Dongala, Hocine, Greboval, Bogaert; Korosec, Le Moguédec (Jedlinska, min.73), Picard (Scott, min.25; Sangare, min.74); Mateo, Garbino y Azzaro (Mendy, min.90+1).

--GOLES:

0-1, min.41: Azzaro (p).

1-1, min.90+8: Weir.

--ÁRBITRA: Frida Klarlund (DIN). Amonestó con tarjeta amarilla a Caicedo (min.45+3) y Weir (min.45+4) y Misa Rodríguez (min.71) por parte del Real Madrid, y a Bogaert (min.87) y Mateo (min.90+7) en el Paris FC.

--ESTADIO: Alfredo Di Stéfano.