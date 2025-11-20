Fútbol/Champions.- Crónica del Twente - Atlético de Madrid: 0-4

MADRID, 20 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

El Atlético de Madrid ha ganado este jueves por 0-4 en su visita al FC Twente durante la jornada 4 de la Liga de Campeones Femenina, con goles de Amaiur Sarriegi, Júlia Bartel, Synne Jensen y Fiamma Benítez para certificar el segundo triunfo de las colchoneras en esta liguilla y reconducir un camino que se les había torcido en las semanas previas.

En De Grolsch Veste, en Enschede (Países Bajos), el ritmo plomizo se plasmó en ausencia de oportunidades claras en la primera media hora. Más allá de que las visitantes se acercasen a la portería rival con un flojo cabezazo de Sarriegi, poco había que destacar de un partido fundamental para las aspiraciones de unas y otras en esta Champions League 2025/26.

Ante eso, el Atlético se adelantó en el marcador en el 29', cuando su presión alta dio frutos con un robo de Sarriegi; ésta combinó con Fiamma, quien le devolvió el balón y la '20' colchonera lo controló en el interior del área neerlandesa para, de inmediato, rematar de forma acertada y potente con su pie derecho, y establecer así el 0-1.

Las locales atacaron sobre todo gracias a Sophie Proost por la banda izquierda, pero sin hallar remate de sus compañeras en medio de una zaga del Atlético bien posicionada. Esa tranquilidad se contagió y el 0-2 llegó en el minuto 41 tras un córner, que la portera del Twente despejó de puños y que Bartel desde fuera del área enganchó primorosamente.

Su derechazo a bote pronto cogió vuelo y se alojó junto a la escuadra más alejada, un golazo imparable para Diede Lemey. Antes del descanso, las pupilas de Víctor Martín merodearon el tercer gol con un remate de Fiamma y especialmente luego con otro de Luany Rosa, taponado por Lemey.

En el intermedio, la sustitución de Charlotte Hulst por Eva Oude Elberink surtió efecto y el Twente rondó el área defendida por Lola Gallardo, incidiendo con sus internadas por el costado izquierdo. Sin embargo, el equipo entrenado por Corina Dekker no incordió tanto como deseaba para intentar la remontada y lo pagó caro con el 0-3 (67').

Después de una mala salida desde atrás, se repitió el escenario del primer gol del encuentro; esta vez fue Gaby Garcia quien robó el balón y una zaguera lo rebañó desde el suelo, pero el esférico cayó a pies de una Jensen que se inventó otro gran disparo lejano y que se elevó hasta superar a Lemey, entrando cerca de la escuadra alejada igual que el 0-2.

Con desajustes y desanimado, el cuadro neerlandés sufrió la puntería del Atleti tras un contragolpe guiado por Fiamma, quien dentró del área cedió la bola a Sarriegi; entonces la '20' visitante esquivó la salida de la portera, tiró a bocajarro y una central salvó el gol de milagro, pero el rechace quedó a merced de que la propia Fiamma lo embocase.

Sin sustos en el tramo final del partido, el conjunto madrileño ató el triunfo para situarse ahora con 6 puntos en el vagón de perseguidores del top 4 que clasifica directamente para los cuartos de final. Por su parte, el Twente se quedó con 2 puntos en las posiciones más rezagadas.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: TWENTE, 0 - ATLÉTICO DE MADRID, 4 (0-2, al descanso).

--ALINEACIONES.

TWENTE: Lemey; Vliek, Carleer, Knol (Van der Vegt, min.68), Tuin; Van Ginkel, Roord, Groenewegen; Hulst (Oude Elberink, min.46), Proost (Ivens, min.68) y Ravensbergen.

ATLÉTICO DE MADRID: Gallardo; Fernández, Lauren Leal (Xènia Pérez, min.86), Lloris, Otermín (Menayo, min.61); Bartel (Boe Risa, min.75), Gaby García, Fiamma; Luany, Jensen (Portales, min.75) y Sarriegi (Guijarro, min.86).

--GOLES:

0-1, min.29: Sarriegi.

0-2, min.41: Bartel.

0-3, min.67: Jensen.

0-4, min.85: Fiamma.

--ÁRBITRA: Emanuela Rusta (ALB). Amonestó con tarjeta amarilla a Otermín (min.49) en el Atlético de Madrid.

--ESTADIO: De Grolsch Veste, 5.909 espectadores.