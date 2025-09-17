Fútbol/Champions.- (Crónica) El PSG crece con la Champions y el Bayern noquea al Chelsea

MADRID, 17 Sep. 2025 (Europa Press) -

El París Saint-Germain venció (4-0) al Atalanta este miércoles en su debut en la Liga de Campeones, un serio encuentro del vigente campeón ante su público en el Parque de los Príncipes, mientras que el Bayern de Múnich, otro favorito, superó (3-1) al Chelsea.

El cuadro de Luis Enrique, a lo NFL en el primer tiempo viendo a su equipo desde la grada, mordió y fue reconocible en la versión que le llevó a ser campeón de Europa por primera vez en su historia. La presión arriba marcó la opción de anotar en un PSG que se adelantó a los tres minutos tras una recuperación y gol de Marquinhos.

El equipo parisino mostró también su calidad con el 2-0 de un Khvicha Kvaratskhelia que se guisó el gol con una diagonal desde casi el centro del campo para fusilar en la frontal. Antes del descanso, Bradley Barcola, que ya había perdonado un gol por fuera de juego, desperdició un penalti para agrandar la renta.

Sin embargo, Nuno Mendes hizo otro roto a la defensa rival con el 3-0 al poco del segundo tiempo, y los de Luis Enrique, tras el carrusel de cambios, manejaron sin complicaciones el tramo final. Gonçalo Ramos, que no dejó de intentarlo, firmó el cuarto en la noche del estreno del vigente campeón.

Por su parte, el Bayern tampoco perdonó en casa ante un Chelsea superado poco a poco por la intención vertical de los alemanes. Con todo, fue un gol en propia de Trevoh Chalobaha, a centro de Michael Olise, lo que adelantó a los locales (1-0). Poco después, Harry Kane convirtió el segundo del Bayern desde el punto de penalti.

En su peor momento, el Chelsea tiró de Cole Palmer, quien dirigió y culminó una contra perfecta (2-1), pero en el segundo tiempo, el dominio del Bayern fue la tónica del encuentro. El meta español de los 'blues', David Raya, sujetó a los suyos salvando claras ocasiones locales hasta que Kane, en una buena presión arriba de los suyos, convirtió el 3-1.

Mientras, en Ámsterdam, el Ajax no aprovechó sus ocasiones en el intercambio de golpes de una movida primera mitad y, justo antes del descanso, Thuram abrió la lata para el Inter de Milán con un cabezazo en un saque de esquina (0-1). A los dos minutos de la reanudación, centro de Hakan Calhanoglu y otro testarazo de Thuram, el equipo italiano dobló su renta (0-2) de manera idéntica.