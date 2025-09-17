Fútbol/Champions. Eddie Howe: "En cuanto supimos que nos tocaba el Barça tuvo un aire mágico, será histórico"

BARCELONA, 17 Sep. 2025 (Europa Press) -

El entrenador del Newcastle United, el inglés Eddie Howe, calificó de "partido histórico" el debut de este jueves ante el FC Barcelona en la Fase Liga de la Liga de Campeones, un duelo que, según dijo, tuvo "un aire mágico" desde el momento en que se conoció el sorteo y además espera poder aprovechar el gran ambiente que espera vivir en St James' Park.

"Es un partido histórico. En cuanto supimos que nos tocaba el Barcelona tuvo un aire mágico. Será un partido increíble de vivir. Estoy centrado en la preparación táctica y en asegurar que ofrecemos un buen rendimiento. Estoy realmente ilusionado por experimentar el ambiente, sé que será increíble", afirmó Howe en rueda de prensa en St James' Park.

Sobre el Barça, el técnico destacó el potencial del conjunto de Hansi Flick. "Es un equipo muy bueno en posesión, muy cómodo con el balón. Todos sus jugadores se sienten a gusto en ese aspecto. Además, tienen mucha velocidad en las bandas y mucho gol. Han empezado la temporada marcando con facilidad. Todo eso nos obliga a tener un plan defensivo muy sólido", advirtió a sus jugadores.

Lamentó, eso sí, no poder enfrentarse al lesionado Lamine Yamal. "Para mí es una pena que no juegue. Estoy decepcionado de no poder verlo en su mejor versión y en el partido. Pero sea quien sea el que juegue, tienen mucha velocidad en las bandas y jugadores internacionales que nos pondrán a prueba de diferentes maneras", señaló.

Howe elogió igualmente al técnico rival, Hansi Flick. "Tiene una visión clara de cómo quiere que jueguen sus equipos y admiro mucho cómo lo hacen. Ha tenido una carrera brillante y le tengo un gran respeto", se sinceró.

Por otro lado, el técnico recordó la experiencia de hace dos campañas, cuando el Newcastle no superó la fase de grupos de la 'Champions'. "Podemos usar esas experiencias para ayudarnos. La vez pasada disfrutamos del debut, pero fracasamos. Esta vez la determinación es mayor, no solo queremos vivir la experiencia, queremos progresar", aseguró.

También defendió el nuevo formato de la 'Champions', en la segunda edición con la Fase Liga. "Me gusta. Creo que más partidos es bueno para nosotros. Aprendemos como equipo y nos adaptamos a la competición. Cuantos más enfrentamientos tengamos, mejores seremos y más cómodos nos sentiremos en este entorno", opinó.

En cuanto a su propio equipo, destacó el crecimiento del Newcastle en los últimos años. "Hemos ganado confianza temporada tras temporada. Mantener ese ritmo de progresión es nuestro mayor reto. Queremos noches mágicas e icónicas, pero también resultados consistentes. Queremos las dos cosas", manifestó.