Fútbol/Champions. Eintracht y Hacken, rivales de Real Madrid y Atlético para acceder a la Champions Femenina

MADRID, 31 Ago. 2025 (Europa Press) -

El Real Madrid y el Atlético de Madrid se medirán al Eintracht Frankfurt alemán y al BK Hacken sueco en el 'playoff' de acceso a la fase de grupos de la Liga de Campeones Femenina 2025-2026, según deparó el sorteo celebrado este domingo en Nyon (Suiza).

Los dos conjuntos madrileños tendrán dos duros rivales para clasificarse entre los 18 que disputarán la nueva fase de liga de la máxima competición continental, en la que ya está el FC Barcelona, actual campeón de la Liga F Moeve y actual subcampeón de Europa, aunque ambos tendrán la vuelta como locales. Las eliminatorias se disputarán el 11 y el 18 de septiembre.

El Real Madrid, cuartofinalista la pasada temporada, evitó al Manchester United inglés, pero no al otro rival más peligroso y no podrá despistarse en su eliminatoria contra un equipo de la siempre peligrosa liga alemana como el Eintracht Frankfurt de cara a estar por quinta campaña consecutiva entre los mejores equipos femeninos del Viejo Continente.

El conjunto germano finalizó el año pasado tercero en la Bundesliga, por detrás del campeón Bayern Múnich y del Wolfsburgo, que le aventajaron en nueve y un punto, respectivamente, y ya estuvo en la fase de grupos de la Champions de la temporada 23-24, donde coincidió con el FC Barcelona, que se llevó dos trabajados triunfos por 1-3 y 2-0.

Además, el Eintracht tiene una plantilla donde sobresalen jugadoras que estuvieron con Alemania en la pasada Eurocopa como la guardameta Stina Johannes, Elisa Senss, Carlota Wamser, Sophia Kleinherne o Laura Freigang, una goleadora como Nicole Anyemi u otra jugadora conocida como la centrocampista suiza Geraldine Reuteler.

Por su parte, el Atlético de Madrid, que no está entre las mejores de Europa desde la temporada 2020-2021, intentará meterse en esta fase de liga batiendo a un rival muy experimentado en la competición como el BK Hacken sueco, sucampeón de su país tras el FC Rosengard.

El conjunto que entrena Víctor Martín se medirá a un equipo que tiene mucho ritmo competitivo porque su temporada doméstica, en la que va tercero en su liga, ya está muy avanzada. Además, ya estuvo en la fase de grupos en la campaña 23-24, donde no perdió ninguno de los dos partidos ante el Real Madrid, con victoria en casa (2-1) y empate sin goles en el Alfredo di Stéfano.

Ese año el Hacken fue cuartofinalista, cayendo ante el PSG francés, mientras que el año pasado, en el 'playoff' previo, obligó al Arsenal FC inglés, posterior campeón, a remontar el 1-0 de la ida para clasificarse para la fase de grupos. Es un rival sólido ante su afición y con buen físico.