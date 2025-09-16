Fútbol/Champions. El árbitro sueco Glenn Nyberg dirigirá el Newcastle-Barça

BARCELONA, 16 Sep. 2025 (Europa Press) -

El árbitro sueco Glenn Nyberg dirigirá este jueves el partido entre el Newcastle y el FC Barcelona, correspondiente a la primera jornada de la Fase Liga de la Liga de Campeones, en el segundo encuentro de esta 'Champions' para el joven colegiado de 36 años y en su estreno ante los dos equipos.

El duelo en St James' Park, a las 21.00 horas, será el segundo choque de la presente Liga de Campeones para Glenn Nyberg, que nunca antes ha arbitrado a Newcastle ni a FC Barcelona, que debutó esta campaña a nivel continental con el Feyenoord-Fenerbahçe (2-1) de la tercera ronda de clasificación.

Nyberg, internacional por la FIFA desde 2016, tiene entre sus partidos más importantes el que pitó entre Países Bajos y España (2-2) el 20 de marzo de este año en la Liga de Naciones o el Real Madrid-Salzburgo (5-1) de la penúltima jornada de la Fase Liga de la 'Champions' del curso pasado. En total ha pitado, entre clasificación y fase final, 18 duelos de la Liga de Campeones.

El equipo arbitral del Newcastle-Barcelona se completará con los también suecos Mahbod Beigi y Andreas Söderkvist como asistentes y Adam Ladebäck como cuarto árbitro, mientras que el francés Jérôme Brisard será el encargado del VAR con el belga Bram Van Driessche como su asistente.