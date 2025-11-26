Fútbol/Champions.- El Arsenal se queda el pleno, el PSG remonta y el Liverpool se hunde

MADRID, 26 Nov. 2025 (Europa Press) -

El Arsenal se impuso (3-1) al Bayern de Múnich este miércoles para quedarse el liderato en solitario de la fase liga de la Champions con cinco victorias en cinco jornadas, mientras que el París Saint-Germain remontó (5-3) al Tottenham y el Liverpool dejó un nuevo tropiezo (1-4) contra el PSV Eindhoven.

El equipo de Mikel Arteta se llevó el choque de gigantes de esta temporada, tras un primer tiempo en tablas donde quedó claro el alto nivel de ambos equipos en lo que va de curso. Jurrien Timber adelantó a los ingleses y el joven Lennart Karl volvió a lucir en Europa con el 1-1 para el Bayern en el Emirates.

La presión de los 'gunners' provocó los errores atrás de los visitantes en el 2-1 de Noni Madueke y, una horrorosa salida de Manuel Neuer, quien ya había quedado señalado en el 1-0, permitió el tercero local de Gabriel Martinelli. El líder de la Premier endosó al Bayern su primera derrota de la temporada y sumó el 15 de 15 en lo alto de la tabla, 12 puntos para los de Vincent Kompany.

Mientras, el PSG se vio dos veces por debajo en el marcador contra el Tottenham en el Parque de los Príncipes, con los goles de Richarlison y de Randal Kolo Muani, ya en la segunda parte. Sin embargo, un 'hat-trick' de Vitinha, más los goles del español Fabián Ruiz y de Willian Pacho devolvieron al campeón la senda del triunfo.

Los de Luis Enrique, que venían de perder contra el Bayern, sumaron 12 puntos para ser segundos en la tabla, fulminando a unos 'Spurs' (8) que fallaron en defensa. Un ex como Kolo Muani fue quien dio emoción al encuentro con el 4-3, un error de Vitinha del que se desquitó el portugués haciendo la manita desde el punto de penalti.

Por otro lado, el Liverpool encajó su novena derrota en los últimos doce partidos con una mala imagen sobre todo en defensa. Los de Arne Slot, vigente campeón de la Premier y con una inversión de US$400 millones este verano, hicieron agua atrás para quedarse con 9 puntos, muy lejos de su versión contra el Real Madrid.

El PSV, que venía en una gran racha, dio cuenta de Anfield con un doblete de Couhaib Driouech recién entrado al campo. Después del 1-1 al descanso, Guus Til, quien personifica ese gran momento del cuadro neerlandés a base de goles, adelantó a los visitantes, sin reacción de un Liverpool que sigue en medio de las inesperadas dudas.

La Atlanta dejó un poco atrás su crisis, con Rafaelle Palladino como nuevo entrenador desde la pasada semana, con un 0-3 al Eintracht Fráncfort, en apenas cinco minutos del segundo tiempo. El equipo italiano escala en la tabla con diez puntos, igual que hizo un Sporting de Portugal con los mismos puntos y otro 3-0 al Brujas.