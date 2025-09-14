LA NACION

Fútbol/Champions. El bosnio Irfan Peljto arbitrará el Real Madrid-Olympique de Marsella

Fútbol/Champions. El bosnio Irfan Peljto arbitrará el Real Madrid-Olympique de Marsella

Fútbol/Champions. El bosnio Irfan Peljto arbitrará el Real Madrid-Olympique de Marsella
ALBERTO PIZZOLI - AFP

MADRID, 14 Sep. 2025 (Europa Press) -

El bosnio Irfan Peljto será el encargado de arbitrar este martes el partido de la primera jornada de la fase de liga de la Liga de Campeones entre el Real Madrid y el Olympique de Marsella (21.00 horas), mientras que el lituano Donatas Rumsas hará lo propio el mismo día en el encuentro entre el Athletic Club y el Arsenal (18.45 horas) y el esloveno Rade Obrenovic, en el Tottenham-Villarreal (21.00 horas).

En el Santiago Bernabéu, Peljto, de 41 años, dirigirá por tercera vez un partido del conjunto blanco. Anteriormente, impartió justicia en la ida de octavos de la 'Champions' de la temporada 2023-24 en la que los madridistas superaron al Leipzig en Alemania (0-1) y en la derrota de la ida de octavos del pasado curso, en la que cayeron ante el Arsenal en el Emirates Stadium (3-0).

Por su parte, Rumsas, de 37 años, ha sido el elegido por la UEFA para dirigir el encuentro que enfrentará al Athletic Club con el Arsenal de Mikel Arteta en San Mamés, horas antes de que Obrenovic dirija el debut de Tottenham y Villarreal en el Tottenham Hotspur Stadium de Londres.

