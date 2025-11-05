Fútbol/Champions.- El City doblega al Dortmund y Osimhen pone arriba al Galatasaray

MADRID, 5 Nov. 2025 (Europa Press)

El Manchester City venció (4-1) al Borussia Dortmund este miércoles en la cuarta jornada de la fase liga de la Champions y afianzó su buena posición en un 'Top 8' al que llama el Galatasaray, después de su goleada al Ajax con un 'hat-trick' de Victor Osimhen.

El cuadro de Pep Guardiola asedió en el primer tiempo al conjunto alemán y supo aguantar el momento rival en el segundo acto. Phil Foden, con un pase a la red, y Erling Haaland, en racha goleadora, dejaron el 2-0 al descanso que engordó el internacional inglés en la reanudación cuando ya empezaba a despertar el Dortmund.

Las llegadas del equipo alemán no se tradujeron en gol hasta el minuto 72, por medio de Waldemar Anton, y la victoria en Mánchester no peligró para un City que hizo el 4-1 en el descuento con Rayan Cherki. Los de Guardiola suman así 10 puntos de 12 posibles, mientras el Dortmund se queda en siete, su primera derrota.

Por otro lado, el Galatasaray sumó nueve por insistencia en su visita a Ámsterdam. El veterano portero local Remko Pasveer fue el protagonista del primer tiempo, pero Osimhen no paró hasta encontrar su gol e irse hasta el triplete con otros dos de penalti. El ariete nigeriano, con seis goles como máximo artillero de la Champions, alargó la buena dinámica turca ante el colista neerlandés.

EL INTER SIGUE SU PLENO

Además, el Inter de Milán se mantiene, junto al Bayern Múnich y el Arsenal, como equipo con pleno de triunfos. El equipo italiano firmó el 12 de 12 con un 2-1 ante el Kairat Almaty, con un Lautaro Martínez que cortó su sequía de cuatro partidos sin marcar para hacer el 1-0 al borde del descanso. El equipo kazajo no tiró la toalla después de una buena primera parte y llegó a empatar.

Carlos Augusto, a 20 minutos del final, firmó el triunfo de los de Cristian Chivu, intratables en la máxima competición continental y en lucha por el liderato en la apretada campaña en la Serie A. Mientras, el Chelsea se tuvo que conformar con un empate (2-2) ante un Qarabag que sigue dando guerra. El equipo inglés empezó marcando pero se vio por debajo hasta que en el segundo tiempo Alejandro Garnacho, uno de los cambios de Enzo Maresca, firmó el punto y los siete del cuadro 'blue', los mismos que los azeríes.

Por otro lado, el Bayer Leverkusen firmó un vital primer triunfo gracias al gol de Patrik Schick en el 0-1 al Benfica, mientras que el Atalanta (7 puntos) se llevó la victoria en un dramático final contra el Olympique de Marsella (3 puntos y fuera del 'Top 24'). Lazar Samardzic hizo el tanto de la victoria italiana en el 90', mientras los franceses reclamaban penalti en el otro área que no concedió el árbitro español José María Sánchez Martínez.