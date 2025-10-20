Fútbol/Champions.- El esloveno Vincic arbitrará el Real Madrid-Juventus y el croata Pajac, el Athletic-Qarabag

MADRID, 20 Oct. 2025 (Europa Press) - El esloveno Slavko Vincic arbitrará el partido entre el Real Madrid y la Juventus de este miércoles en el Santiago Bernabéu, y el croata Igor Pajac, el Athletic Club-Qarabag en San Mamés, correspondientes a la tercera jornada de la fase de liga de la Champions 2025-26, según confirmó la UEFA. Será la tercera vez que Vincic dirija un partido del Real Madrid, después de la final de la Champions en 2024 ante el Borussia Dortmund, con triunfo madridista (0-2), y el encuentro de la primera fase del curso pasado entre el conjunto blanco y el AC Milan en el feudo merengue, con victoria por 1-3 para los italianos. También pitó a la Juventus en la vuelta del 'playoff' de la pasada temporada en la que la 'Vecchia Signora' perdió ante el PSV neerlandés (3-1). Además, fue el colegiado principal de la victoria por 5-1 del Atlético de Madrid sobre el Eintracht. En el Real Madrid-Juventus, contará en el VAR con el alemán Bastian Dankert y el portugués Tiago Martins como asistente, mientras los eslovenos Tomaz Klancnik y Andraz Kovacic serán sus linieres y David Smajc, cuarto árbitro. También este miércoles, el croata Igor Pajac pitará el Athletic Club-Qarabag que se disputará en San Mamés, asistido por sus compatriotas Bojan Zobenica e Ivan Mihal en las bandas. Al frente del VAR estará el también croata Ivan Bebek, con la ayuda del suizo Fedayi San, mientras Zdenko Lovric será el cuarto árbitro. Pajac nunca ha arbitrado al Athletic Club y solo ha dirigido a un equipo español, al RC Celta en su encuentro de esta temporada ante el PAOK griego en la pasada jornada de la fase de liga de la Europa League, con triunfo de los gallegos por 3-1 en Balaídos.