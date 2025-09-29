Fútbol/Champions.- El inglés Michael Oliver pitará el Barça-PSG en Montjuïc

BARCELONA, 29 Sep. 2025 (Europa Press) -

El colegiado inglés Michael Oliver ha sido designado por la UEFA para arbitrar el partido de este miércoles entre el FC Barcelona y el Paris Saint-Germain, correspondiente a la segunda jornada de la Liga de Campeones, mientras que, en esta misma jornada continental, el polaco Szymon Marciniak y el rumano István Kovács arbitrarán el Dortmund-Athletic y el Villarreal-Juventus.

Uno de los grandes duelos de la jornada será el Barça-PSG en el Estadi Olímpic Lluís Companys, pese a la ausencia por lesión de Ousmane Dembélé. Pero los franceses, vigentes campeones, intentarán asaltar el feudo blaugrana en un partido arbitrado por Michael Oliver.

El inglés, de 40 años e internacional por la FIFA desde 2012, ha pitado en cuatro ocasiones al Barça en la 'Champions' y los blaugranas tan solo han ganado un partido, de fase de grupos y ante el Dinamo Kiev en 2020. El último precedente fue el 2-2 contra el Atalanta, también en la nueva Fase Liga, de enero de este año.

Oliver estará acompañado por sus compatriotas Stuart Burt y James Mainwaring como árbitros asistentes, con el australiano Jarred Gillett como árbitro asistente de vídeo (VAR) y el alemán Bastian Dankert como asistente del VAR, mientras que el inglés Andrew Madley será el cuarto árbitro.

En cuanto al Athletic Club, que visita al Borussia Dortmund en el Signal Iduna Park, estará dirigido por primera vez por el experto árbitro polaco Szymon Marciniak, asistido en las bandas por Tomasz Listkiewicz y Adam Kupsik, con Wojciech Myc como cuarto árbitro y, en el VAR, estará el neerlandés Pol van Boekel asistido por el portugués Tiago Martins.

Por otro lado, el Villarreal-Juventus del Estadio de la Cerámica estará pitado por el rumano de 41 años István Kovács, asistido por Mihai Marica y Ferencz Tunyogi en las bandas y con Szabolcs Kovacs como cuarto árbitro. El VAR será Catalin Popa y el AVAR será el alemán Christian Dingert.

Es la primera vez que Kovács pita al Villarreal en la Liga de Campeones, si bien el rumano ya ha dirigido dos partidos del 'Submarino amarillo' previamente, en el Grupo G de la Liga Europa 2019 frente al Rangers (2-2, en Villarreal) y la victoria (3-1) ante el Marsella en la vuelta de los octavos de final de la Liga Europa 2024.