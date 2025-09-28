Fútbol/Champions.- El italiano Marco Guida arbitrará el Kairat Almaty-Real Madrid

MADRID, 28 Sep. 2025 (Europa Press) -

El italiano Marco Guida será el encargado de arbitrar este martes el partido de la segunda jornada de la fase de Liga de la Liga de Campeones entre el Kairat Almaty y el Real Madrid (18.45 horas), mientras que el esloveno Slavko Vincic hará lo propio ese mismo día en el duelo entre el Atlético de Madrid y el Eintracht Frankfurt (21.00 horas).

En el Estadio Central de la localidad kazaja de Almaty, Guida, de 44 años, dirigirá por primera vez un partido del conjunto blanco, que tratará de dar continuidad al triunfo logrado en la primera jornada en el Santiago Bernabéu ante el Olympique de Marsella (2-1).

Por su parte, Vincic, de 45 años, se cruzará por sexta vez con el Atlético de Madrid, que cuenta con un balance de una victoria, dos derrotas y dos empates con el trencilla esloveno en el campo. En la última vez que se vieron las caras, los de Diego Pablo Simeone cayeron frente al Borussia Dortmund (4-2) en la vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones 2023-24.