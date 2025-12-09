Fútbol/Champions.- El PSG viaja a Bilbao sin Dembélé pero con Doué y Nuno Mendes

MADRID, 9 de diciembre de 2025 (Europa Press) -

El delantero francés Ousmane Dembélé es la gran ausencia en la lista de convocados del Paris Saint-Germain para medirse este miércoles al Athletic Club en San Mamés, en la jornada seis de la fase de grupos de la Liga de Campeones, una convocatoria en la que tampoco están los lesionados Lucas Chevalier, Lucas Beraldo y Achraf Hakimi.

Luis Enrique ha dado a conocer este martes la lista de convocados para medirse al Athletic Club en San Mamés. En ella, la ausencia por "reposo" del Balón de Oro, Ousmane Dembélé es la principal novedad. Al internacional francés también se unen las ya conocidas del portero Chevalier, el central Beraldo y el lateral Hakimi, todos ellos lesionados.

Sí que se ha recuperado a tiempo el lateral portugués Nuno Mendes, baja en los dos últimos encuentros de los parisinos, y el extremo francés Desire Doué, que podría volver a contar con minutos por primera vez desde que cayera lesionado el 29 de octubre ante el Lorient.

La lista completa está compuesta por los porteros Safonov, Renato Marín y Martin James; los defensas Marquinhos, Zabarnyi, Nuno Mendes y Pacho; los centrocampistas Fabián Ruiz, Vitinha, Kang-in Lee, Mayulu, Warren Zaïre-Emery y Joao Neves; y los delanteros Kvaratskhelia, Gonçalo Ramos, Barcola, Doué, Mbaye y Ndjantou.