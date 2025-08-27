Fútbol/Champions. El Qarabag, el Benfica, el Brujas y el Copenhague completan la fase de liga
MADRID, 27 Ago. 2025 (Europa Press) -
El Qarabag FK, el SL Benfica, el Club Brugge y el FC Kobenhavn se han clasificado este miércoles para la fase de liga de la Liga de Campeones 2025/26, que así ya ha quedado completa, tras eliminar respectivamente en sus últimas eliminatorias al Ferencváros TC, al Fenerbahçe SK, al Rangers FC y al FC Basel.
Pese al 1-3 de la ida en Budapest, al Qarabag le costó sellar su clasificación en casa. Lenny Joseph adelantó a los visitantes en Bakú, pero Leandro Andrade y Abdellah Zoubir remontaron para los locales antes del descanso. Sin embargo, un penalti convertido por Barnabás Varga puso el 2-2 y Alex Tóth hizo el 2-3 en el 81' para hacer sufrir a su rival.
También sufrió para pasar de ronda el Benfica, y también delante de su afición. Después del 0-0 del encuentro de ida precisamente en tierras turcas, el delantero turco Kerem Aktürkoglu marcó el 1-0 en el Estádio da Luz con un derechazo potente a pase de Leandro Barreiro, aprovechando una serie de malos despejes de la defensa contraria.
Los lisboetas supieron gestionar su ventaja pese al largo tiempo de descuento, el marcador no se movió y provocaron que el equipo entrenado por José Mourinho se tenga que conformar con disputar otro año más la Europa League en vez de la máxima competición de clubes del 'Viejo Continente'.
Arrollador fue el Brujas contra el Rangers, a quien ya había ganado por 1-3 en la ida y al que esta vez endosó un 6-0 gracias a una diana de Nicolò Tresoldi, otra de Hans Vanaken, un doblete de Joaquin Seys, otro gol de Aleksandar Stankovic y un último de Christos Tzolis para rubricar el particular 'set' de los belgas frente al conjunto de Glasgow.
Por último, y también en su estadio, un gol de Andreas Cornelius nada más volver del descanso y un penalti transformado por Youssoufa Moukoko en el minuto 84 dieron la victoria por un claro 2-0 al Copenhague, que en el duelo de ida había igualado (1-1) con el Basilea.
