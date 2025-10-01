Fútbol/Champions.- Ernesto Valverde: "El 4-1 es demasiado castigo"

MADRID, 1 Oct. 2025 (Europa Press) -

El entrenador del Athletic Club, Ernesto Valverde, ha comentado este miércoles que la derrota abultada, 4-1 ante el Borussia Dortmund en el Signal Iduna Park, es "demasiado castigo" para un equipo que encajó dos goles "las dos primeras veces" que le llegaron, pero que reaccionó y estuvo cerca de hacer el empate.

"No hemos estado bien en el primer tiempo, aunque solo hemos concedido una llegada. Las dos primeras veces que nos han llegado nos han hecho gol. Después hemos reaccionado y hecho el 2-1. Hemos tenido el empate en alguna jugada como la del gol anulado. Y cuando nos hemos volcado nos hemos desequilibrado y nos han hecho los dos últimos goles. Creo que es demasiado castigo", explicó Ernesto Valverde en los micrófonos de Movistar Plus+ tras la derrota del Athletic Club en Dortmund (4-1).

Valverde apuntó que vienen de "muchos partidos" en las últimas semanas, y que tiene que tener en cuenta "el partido del sábado" a la hora de dosificar esfuerzos. "Pensé que los cambios nos iban a venir bien. Iñigo Ruiz de Galarreta es un jugador importante para nosotros y con su entrada hemos conseguido ser más protagonistas con balón y estar mucho más enchufados a la hora de generar peligro. Hemos estado cerca de empatar", analizó.

Pese a que el equipo encadena seis partidos sin ganar, el 'txingurri' no ve al equipo con "ansiedad por ganar". "No nos gusta estar sin ganar. Es fundamental competir bien en estos campos, pero estos equipos te castigan si tu no aciertas. Hemos pasado de la posibilidad clara de empatar a que acabe el partido 4-1. Si ves el partido, no ha sido un baño", agregó.

Por último, el técnico rojiblanco dejó claro que no le preocupa demasiado el Qarabag, próximo rival del Athletic Club en la Liga de Campeones. "Hay que pensar en la Liga y en el partido del próximo sábado ante el Mallorca", concluyó.