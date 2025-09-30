Fútbol/Champions. Ernesto Valverde: "El de Dortmund es un partido para vivirlo y disfrutarlo"

MADRID, 30 Sep. 2025 (Europa Press) -

El entrenador del Athletic Club, Ernesto Valverde, ha asegurado que el partido de este miércoles ante el Borussia Dortmund en el Signal Iduna Park, en la segunda jornada de la fase de liga de la Liga de Campeones, es "para disfrutarlo y vivirlo", y ha recalcado que el equipo debe "ser solidario y estar sólido" para tener opciones.

"Es un partido para vivirlo y disfrutarlo. Nosotros esperamos hacer un buen partido, y si pudiéramos ganar querríamos brindárselo a la gente que venga mañana", declaró en rueda de prensa. "Es una oportunidad para todos. Si hace tres años nos dicen que vamos a estar jugando un partido de 'Champions' en Dortmund lo hubiésemos firmado", añadió.

En este sentido, recalcó que llegan a Dortmund con la intención de "ganar". "Supongo que la de ellos es la misma. Se le escapó el último partido con la 'Juve' en dos minutos al final. En Liga me parece que de cinco partidos han ganado cuatro, han empatado uno. Es un rival que está en un buen momento. Venimos aquí a plantarles cara y a intentar hacer nuestro juego, y desde luego estar metidos en el partido como lo hemos estado en todos los que hemos jugado hasta ahora", manifestó.

"El partido de mañana motiva a todo el equipo y a toda nuestra afición. Estar en Europa ya es un premio para todos nosotros, estar en la Champions un premio todavía mayor. Lo que queremos es disfrutar de ello, pero al mismo tiempo queremos competir bien", continuó.

En otro orden de cosas, restó importancia al ambiente pesimista en el entorno después de que el equipo cosechase cuatro derrotas y un empate en sus últimos cinco encuentros. "No soy el más indicado para hablar de esas cosas porque no me entero demasiado, pero es muy sencillo: si se gana, todo el mundo está contento; si se pierde, todo el mundo está peor. Lo mismo que pasa en la vida, uno se levanta y está contento un día y otro día, no", expresó.

"Ahora mismo estamos en una mala racha; de la misma manera que en agosto ganamos todos los partidos, en septiembre no hemos ganado por una razón o por otra. Cuando no ganas, siempre estás un poco alerta porque de lo que se trata siempre es de romper esa racha cuanto antes. Venimos a un estadio difícil y tenemos un rival complicado, uno de los grandes equipos de Europa; es un equipo aspirante a clasificarse por lo menos para la siguiente fase", analizó.

Por otra parte, confirmó que Nico Williams no estará disponible, aunque su regreso está más cerca. "Esperamos que sí, pero no está bien como para jugar mañana. De hecho, no viene", desveló, recalcando que cuenta con los jugadores del filial Ibon Sánchez y Adrián Pérez.

Sin embargo, no desveló si hará rotaciones. "Tenemos que pensar de dónde venimos, de jugadores que vienen haciendo algunos esfuerzos y ver cómo están, cómo han ido recuperando. También tenemos que tener en cuenta que tenemos un partido importante el sábado, lo tenemos un poco en la retina.

Pero lo importante ahora para nosotros es el partido de mañana y sobre todo generar unas buenas sensaciones que nos alimenten para los partidos que vendrán", apuntó. Por último, analizó al Borussia Dortmund. "Adeyemi está en un gran momento, Guirassy es un jugador muy potente, cualquiera de los jugadores que puedan tener, bien los carrileros, bien los centrocampistas, te pueden hacer gol, y eso hay que tenerlo en cuenta. Estos equipos tienen pegada y lo sufrimos con el Arsenal. Vamos a ver si mañana tenemos más fortuna", indicó. "Contra rivales de este calibre tienes que ser solidario y estar sólido para luego tener opciones de poder ganar. Si el partido se rompe, nosotros no tenemos la misma pegada que tienen ellos, esa es la realidad. Tenemos un estilo que nos ha traído hasta aquí y tenemos que intentar mostrarlo dentro de las dificultades que pueda tener el partido", concluyó.