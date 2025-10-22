Fútbol/Champions.- Ernesto Valverde: "Esperábamos llevarnos los tres puntos por insistencia"

MADRID, 22 Oct. 2025 (Europa Press) -

El entrenador del Athletic Club, Ernesto Valverde, confesó que no se inquietó demasiado con el gol en contra en el primer minuto contra el Qarabag este miércoles, ya que había tiempo para buscar la remontada con "insistencia", que al final llegó (3-1) para firmar en San Mamés el primer triunfo en la Champions.

"Es cierto que el partido se nos ha puesto de espaldas en el segundo 50, una jugada de mala fortuna. Teníamos que remontar y hemos empujado mucho. Hemos hecho un buen partido en líneas generales, muchas ocasiones, esperábamos que por insistencia podríamos llevarnos los tres puntos", dijo en declaraciones a Movistar Plus, recogidas por Europa Press.

"Al final hemos tenido una jugada que nos han podido empatar, pero hemos hecho ocasiones como para ganar bien. Pensaba que teníamos tiempo, el único problema era descontrolarnos. Somos un equipo que empuja mucho y a veces eso nos ayuda, nos conecta con el público, dentro de esa locura sacamos partido pero no podíamos perder nuestra estructura porque ellos son buenos", añadió.

Valverde confesó que trató de que su equipo supiera gestionar ese empuje hasta la remontada en los últimos 20 minutos. "Para tener precisión en los últimos metros tienes que estar un poco tranquilo. Teníamos que buscar el tercero pero un poco ordenados", afirmó, antes de destacar a los goleadores Robert Navarro y Gorka Guruzeta.

"Robert ha salido fresco, teníamos a jugadores cansados por el ritmo que hemos impuesto. Tiene esa calidad que puede decir el partido. Guru es un jugador que tiene gol, lo que queremos es que tenga muchas ocasiones. Es un jugador certero y tiene un disparo muy rápido. La cuestión es siempre seguir insistiendo", dijo, esperando a las pruebas a Iñaki Williams para saber el alcance de "un pequeño problema muscular" por el que fue sustituido.