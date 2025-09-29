Fútbol/Champions.- Fede Valverde: "Podemos fallar en muchas cosas, pero la actitud no se negocia"

MADRID, 29 Sep. 2025 (Europa Press) -

El centrocampista del Real Madrid Federico Valverde ha comentado este martes que el equipo puede "fallar en muchas cosas" pero que "la actitud no se negocia" y que no se puede salir al campo como lo hicieron en "los primeros minutos del derbi", y ha apuntado que ha pasado "dos días muy duros" y "muy jodidos".

"Los derbis son partidos que no hace falta ni gritar alto dentro del vestuario para motivarse. Lo primordial es que podemos fallar en muchas cosas, pero la actitud no se negocia. La actitud es lo primero para demostrar que queremos ganar el partido y no salir como en los primeros minutos del derbi. Mañana tenemos el primer partido para poder cambiar lo que es esa mentalidad", afirmó el uruguayo en la rueda de prensa previa al partido de Liga de Campeones que enfrenta al Real Madrid y al Kairat Almaty en Kazajistán este martes.

Valverde confesó que han sido "días muy duros" y "muy jodidos". "La derrota fue un golpe muy duro, pero charlamos mucho y tuvimos muchas conversaciones que, desde que estoy aquí en el Madrid, había pasado muy pocas veces lo de juntarnos tantos jugadores para intentar cambiar la dinámica del equipo y la actitud", agregó.

El uruguayo señaló que hicieron "mucho hincapié en la actitud" dentro del campo, y en "intentar salir más fuertes y más concentrados", teniendo noción de lo que se estaban jugando. "Era un partido muy importante", zanjó.

"Llevamos muchos partidos pero también poco tiempo trabajando con lo que quiere el nuevo entrenador. Tenemos que dar el 100% para que esas cosas se resuelvan. Hemos tenido dos derrotas desde que estamos con Xabi y fueron dos derrotas muy duras. Es parte del fútbol pero nosotros como jugadores Real Madrid tenemos que intentar que eso no ocurra. Debemos de cambiar la imagen", analizó uno de los capitanes del Real Madrid.

Sobre el momento personal que atraviesa, el 'pajarito' admitió estar "frustrado" porque es consciente de cómo está jugando. "Soy el primero en saber cuando las cosas no salen como uno quiere. El jugador de fútbol se da cuenta cuando hace un mal partido. Había empezado de muy buena forma, creo que hice un Mundial de Clubes muy bueno, pero después, en estos siete partidos, me ha costado mucho más sentirme cómodo dentro del campo", consideró.

Un Valverde que seguirá "trabajando, creciendo y aprendiendo" de lo que quiere de él Xabi Alonso. "Como uno de los capitanes seguiré liderando lo que es este grupo, dando la cara siempre que tenga la oportunidad de jugar dentro del campo, y afuera. Siempre se me caracterizó por eso, por sacar pecho y seguir adelante y voy a seguir de esta forma", subrayó.

En Almaty, el charrua podría ocupara el costado derecho de la defensa, una posición en la que ha dejado claro que "nunca" se ha negado a ocupar. "Siempre le dejé claro al entrenador que estaba a disposición de lo que necesitaba el equipo.

Siempre dije que iba a dar lo mejor de mí donde el equipo me necesitara, donde el entrenador quisiera, sea Xabi Alonso, Ancelotti o Zidane. No nací para jugar de lateral, aunque jugando ahí me sentí muy cómodo, y hemos ganado mucho cuando yo jugué por banda", añadió. Por último, destacó el recibimiento que tuvo el equipo por parte de la afición al llegar a Almaty. "Fue una locura. Era muy tarde, y que haya tanta afición madridista esperándonos en un país tan lejano, para nosotros es un orgullo. Para nosotros es un honor poder venir a jugar aquí y vamos a ir por la victoria por toda esa gente que nos recibió ayer", concluyó.