Fútbol/Champions.- Fermín López: "En las próximas semanas volveremos a nuestra mejor versión"

BARCELONA, 20 Oct. 2025 (Europa Press) -

El jugador del FC Barcelona Fermín López advierte que el equipo volverá a mostrar su "mejor versión" en las próximas semanas, empezando por el encuentro de la Liga de Campeones de este martes (18.45 horas) frente al Olympiacos, el cual ha definido como un "partido importante" ya que necesitan conseguir la victoria después de la derrota (1-2) de la última jornada frente al Paris Saint-Germain.

"Creo que ahora no venimos a lo mejor con las sensaciones que nos gustaría. Al final queda mucho tiempo y el equipo como tú dices siempre está unido con ganas de mejorar de trabajar y creo que en estas próximas semanas ya desde el partido de mañana, volveremos a nuestra mejor versión", aseguró Fermín en rueda de prensa.

El centrocampista blaugrana ha destacado la importancia del partido de este martes y no pensar en el partido frente al Real Madrid. "No estamos pensando más allá de mañana. Obviamente es un partido muy importante, venimos de perder contra el PSG y tenemos que centrarnos en mañana, hacer nuestro mejor partido y poder volver a la victoria", explicó.

"Estamos muy ilusionados por el partido ante el Olympiacos, es la 'Champions', sabemos que es una competición muy importante para el Barça y para nosotros y estamos con muchas ganas de que llegue, de hacer nuestro mejor partido y poder conseguir los tres puntos", profundizó el andaluz.

El futbolista de El Campillo (Huelva) está "preparado físicamente" después de reaparecer de su lesión muscular en el duelo del pasado sábado frente al Girona FC. "El otro día pude jugar 45 minutos. Estoy preparado para cuando el míster lo necesite, si sea de titular o no. El míster ya lo sabe y él decidirá", manifestó.

"Siempre me he sentido un jugador muy importante, cuando soy titular y cuando soy suplente, lo que hago es jugar cuando el míster me pone. El míster me pide siempre lo mismo, que presione hacia adelante. Lo que vengo haciendo desde el año pasado. Intento hacerlo lo mejor posible", declaró Fermín sobre su rol en el equipo.

En este sentido, tras los rumores de una posible salida en verano, reconoció que siempre ha estado "muy tranquilo" porque ha tenido muy claro que se quería quedar. "Siempre he pensado en estar aquí, nunca he dudado y han salido muchas cosas y eso no lo puedo controlar. Pero lo importante es que yo quería estar aquí y eso ha pasado", afirmó.

Por último, habló sobre Lamine Yamal, a quien considera el "mejor jugador del mundo" y al que tienen que ayudar con todo lo que puedan. "Conozco a Lamine desde que somos pequeños. Al final es el mejor jugador del mundo y todo el mundo va a hablar de él. Cualquier cosa van a intentar ir a por él", apuntó el onubense.

"Él tiene que estar tranquilo. Es tranquilo, creo que es maduro en ese sentido, y nosotros intentamos ayudarle porque es un jugador muy importante para nosotros. Y si él está bien, pues el equipo va a ir bien seguro también", finalizó Fermín.