Fútbol/Champions.- Hansi Flick: "El Barça me ha cambiado completamente, ahora soy más emocional"

MADRID, 20 Oct. 2025 (Europa Press) -

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, confesó este lunes que el club blaugrana le ha "cambiado completamente" y ahora es más "emocional" que cuando entrenaba al Bayern de Múnich, y admitió que no le gusta que sus nietos le vean protestando en la televisión, después de ser expulsado ante el Girona FC, por lo que cree que debe "cambiar" su comportamiento.

"En el 2-8 con el Bayern, en el primer gol era la misma foto que en el segundo y el octavo, decían que nunca sonrío. Ahora soy más emocional, este club me ha cambiado completamente, porque realmente amo este club, amo Barcelona, amo a la gente aquí, y doy lo mejor para este club", expresó el técnico en la rueda de prensa previa al duelo de la fase de liga de Champions ante el Olympiacos de este martes (21.00).

El alemán fue expulsado en los minutos finales del partido de este sábado entre el Barça y el Girona por sus protestas al árbitro Gil Manzano, que explicó en el acta que le mostró una primera tarjeta amarilla "por aplaudir" una de sus decisiones "en señal de protesta", y una segunda "tras haber sido amonestado al realizar un gesto en señal de desaprobación". Aunque no recogió un corte de mangas de Flick.

El técnico, aunque el club catalán recurrirá la decisión, se perderá en principio el Clásico de este domingo en el Santiago Bernabéu.

"Cuando me veo en la televisión, no me gusta. Para ser honesto, no me gusta que mis nietos vean a su abuelo así, así que tengo que cambiar mi comportamiento", dijo.

Además, no quiso valorar las declaraciones del presidente del Barça, Joan Laporta, aludiendo a una "mano blanca" en las últimas decisiones arbitrales contra el FC Barcelona, refiriéndose a supuestos favores arbitrales al Real Madrid.

"Yo llevo aquí 16 meses, vosotros lo sabréis mejor que lleváis más tiempo aquí", afirmó a los medios.

"La atmósfera en el entrenamiento ha sido muy buena. Es bueno ver el ánimo, es lo que necesitamos. Ganar al Girona fue muy importante", agregó sobre el último encuentro, y explicó que los problemas defensivos responden al posicionamiento de su equipo.

"La distancia entre los jugadores es muy importante, si estás muy lejos, tienes que correr demasiado, y das al oponente más de tiempo para jugar, esto es lo que nos mata en defensa. Tenemos que encontrar el posicionamiento correcto y, desde ahí, saltar, presionar y robar", analizó.

Ahora, su rival en Champions será el Olympiacos de José Luis Mendilibar, "uno de los mejores equipos" a los que se enfrentarán en la primera fase.

"Contra el Arsenal tuvieron grandes ocasiones, debemos prestar mucha atención, juegan bien, con ideas claras, debemos tener cuidado", advirtió.

Respecto a los nombres propios, Flick ve "riesgo" en que Ferran Torres y Raphinha jueguen este martes, con el Clásico del domingo en el horizonte.

"Tenemos que cuidarnos de esta situación, es una situación difícil, pero cuando estén de vuelta, tendremos otra situación", comentó.

Una "buena opción" para el puesto de '9' es colocar ahí a Marcus Rashford, que también "puede jugar de '11'". Y Flick abordó la situación de Marc Bernal. "Tenemos que cuidarlo. No estamos convencidos de que ahora esté al 100%. Vamos a encontrar partidos en los que pueda jugar, también tiene que mejorar en los entrenamientos, quizá no está en el nivel adecuado para los grandes partidos, por ello tenemos que ayudarlo a mejorar", señaló. Finalmente, Flick opinó sobre el posible nuevo fuera de juego propuesto por Arsène Wenger, según el cual deberá estar todo el cuerpo del delantero por delante del defensa para sancionar ese fuera de juego. "No sé por qué quiere hacerlo o cambiarlo. Tal vez cuando me explique, lo entienda mejor, pero en este momento no me gusta discutirlo, tal vez en dos años es bueno", concluyó.