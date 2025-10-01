Fútbol/Champions.- Hansi Flick: "El PSG jugó mejor, pero creemos en nuestro equipo"

BARCELONA, 2 Oct. 2025 (Europa Press) -

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, reconoció tras la derrota de su equipo ante el Paris Saint-Germain (1-2) en la segunda jornada de la Fase Liga de la Liga de Campeones que su equipo no alcanzó su mejor nivel y que el PSG mereció la victoria, si bien cree que esta derrota en Montjuïc servirá para aprender y para crecer y mejorar.

"Empezamos muy bien el partido, pero a partir del minuto 30-35 el PSG controló más el juego. Sufrimos un poco en la primera parte y en la segunda no tuvimos la estructura habitual que solemos mostrar. No jugamos a nuestro máximo nivel, y esto es necesario cuando enfrentas a un rival con la calidad del PSG. Ellos lo hicieron muy bien, especialmente en la segunda parte, y merecen la victoria", señaló Flick en rueda de prensa.

Flick insistió en que no es momento de comparaciones de nivel entre su Barça y el vigente campeón continental. "Hoy no podemos decir que estemos al mismo nivel que el PSG, pero creo en mi equipo. Hoy no fue nuestro mejor día, pero trabajamos para recuperar nuestro nivel. Esto es fútbol: hoy perdemos, pero queremos volver y seguir entrenando para mejorar", manifestó.

El técnico también destacó el impacto del cansancio. "En la segunda parte se vio que algunos jugadores estaban realmente cansados, así que tuvimos que cuidarlos. Pero todos dieron lo mejor de sí en el campo. Con el 1-1, normalmente hay que defender mejor y mantener una estructura más sólida. Tenemos que aprender de esto y mejorar para los próximos partidos contra equipos de este nivel", añadió.

Precisamente sobre el rival destacó la filosofía de juego del PSG y la frescura de sus jugadores. "Su estilo es fantástico. Tienen jóvenes de gran calidad, hicieron cambios que entraron con mucha velocidad y nivel con el balón. Esto marca la diferencia: tenían piernas frescas y un alto nivel de juego", halagó del equipo entrenado por Luis Enrique Martínez.

Por otro lado, el alemán también subrayó la importancia del trabajo colectivo. "Todo el equipo tiene que defender, atacar y estar disponible con el balón. Hay que usar los espacios e involucrarse en la posesión. Todos quieren el balón, pero al final tenemos que aceptar la derrota ante el PSG. Naturalmente estamos decepcionados", reconoció.

El técnico añadió que, de todos modos, podrían haber ganado perfectamente un partido que llegó igualado al descuento. "Podríamos haber ganado el partido. En la segunda parte no alcanzamos nuestro nivel. No hay nada que hacer más allá de aprender de esta derrota", argumentó.

Sobre la reacción del equipo y del entorno, comentó que los jugadores estaban "muy decepcionados". "Es normal. Queríamos ofrecer un rendimiento mucho mejor y, por supuesto, todos están decepcionados, el cuerpo técnico y los aficionados. Pero esto es fútbol, debemos aceptarlo y trabajar para fortalecernos", manifestó Flick.