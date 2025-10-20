Fútbol/Champions.- Julián Álvarez: "Ganar fuera no es lo que más nos preocupa"

MADRID, 20 Oct. 2025 (Europa Press) -

El jugador del Atlético de Madrid Julián Álvarez ha señalado que están en una "gran forma" como para poder ganar a "cualquier rival", por lo que confía en tener sus opciones de triunfo ante el Arsenal en el Emirates Stadium y poder dar un "paso al frente" y lograr una ansiada victoria fuera de casa, si bien es algo que no es "lo que más preocupa" en el vestuario rojiblanco.

"Ojalá podamos dar ese paso adelante y ganar al Arsenal fuera de casa. Pero no es lo que más nos preocupa. En todos los partidos que jugamos fuera no jugamos mal, no se dio por pequeños detalles que intentamos mejorar cada día. Con dos o tres 'cositas' que ajustemos podremos revertir estos partidos como visitante", ha asegurado en rueda de prensa.

Para el delantero argentino, el equipo está "muy bien" y con ganas de seguir mejorando, sobre todo lejos de Madrid. "La verdad es que en los partidos fuera nos falta ser más contundentes y mejorar defensivamente para que no nos conviertan. Y estar más finos delante para intentar ganar esos partidos", matizó.

"Creo que podemos enfrentarnos y ganar a cualquier equipo. Tenemos un grandísimo plantel, no arrancamos de la mejor forma pero ahora el equipo está muy bien. Tuvimos lesiones en las primeras fechas, el equipo va de menos a más y estamos en gran forma para competir a cualquiera", añadió sobre las opciones de ganar en Londres.

"Entiendo que es un escenario importante por el rival y por la competición. Tenemos que enfocarnos en ganar cada partido, en sumar de tres en tres porque en este formato hay que sumar. Hay que intentar terminar lo más arriba posible para llegar mejor posicionados", comentó sobre el hecho de visitar tan pronto al Arsenal, uno de los equipos llamados a pasar en la zona alta esta Fase Liga.

A nivel personal, en su regreso a Inglaterra y a un feudo que conoce bien por su pasado en el Manchester City, aseguró que se pone objetivos pero que no piensa "más allá" de lo que se diga de él. "Intento entrenar al máximo, rendir lo mejor posible y ayudar a mis compañeros, así creceré como jugador y me ayudan a crecer ellos también como persona. Así voy a ayudar al equipo y vamos a llegar más lejos", opinó.

"En partidos así algo cambia (en su preparación), pero luego la forma de llevarlo es siempre la misma; dar el 100%, me preparo para ayudar y tenemos que estar contundentes, sabemos el rival y estadio al que nos enfrentamos pero con nuestras armas vamos a hacer un buen partido", auguró.

Preguntado por las diferencias entre la Premier League y LaLiga EA Sports, señaló pocas. "Los equipos ingleses tienen algo más de transiciones, extremos más rápidos, pero después hay muchas cosas similares. Sabemos del Arsenal que es un gran equipo, les gusta tener la posesión y son fuertes a balón parado. Pero nosotros, con nuestras virtudes y fortalezas, les podemos hacer daño", reiteró.

“El Arsenal ha demostrado que es un gran equipo, me tocó con el City competir contra ellos en la Premier. Lo vienen haciendo bien, tienen grandes jugadores y un buen entrenador, han perfeccionado cosas y compiten en todas las competiciones”, destacó del equipo que entrena Mikel Arteta.