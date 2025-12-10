Fútbol/Champions.- La Ertzaintza interviene a aficionados del PSG bengalas, palos y cuchillos en la frontera de Irún

SAN SEBASTIÁN, 10 de diciembre de 2025 (Europa Press) -

La Ertzaintza ha intervenido bengalas, palos, algún cuchillo y otros objetos potencialmente peligrosos a aficionados del Paris Saint-Germain en la frontera de Irún (Guipúzcoa), en el marco del dispositivo desplegado para el partido de la Liga de Campeones que jugarán este mismo miércoles el Athletic Club y el equipo parisino en el Estadio de San Mamés.

Según han informado fuentes policiales a Europa Press, hasta las 17.45 horas el Departamento vasco de Seguridad no había comunicado incidente alguno relacionado con este encuentro, por el que se han desplazado a la capital vizcaína en torno a 2.500 aficionados franceses.

La Ertzaintza ha desplegado un amplio dispositivo con alrededor de 600 agentes para garantizar la seguridad de todas las personas que esta noche quieran acudir al partido, correspondiente a la sexta jornada de la liguilla en la Champions League.

Participan en él agentes de prácticamente todas las unidades (Seguridad Ciudadana, Brigada Móvil, Tráfico, Drones, Unidad Canina).

Además, la Ertzaintza trabaja en coordinación y colaboración, en todo momento, con la Policía Municipal.