Fútbol/Champions.- La unidad 'B' del City claudica en casa ante el Leverkusen

MADRID, 25 Nov. 2025 (Europa Press) -

El Manchester City ha encajado ante el Bayer Leverkusen en el Etihad Stadium (0-2) su primera derrota de la temporada en la Liga de Campeones, en una quinta jornada de la fase de liga en la que Pep Guardiola realizó hasta diez cambios en el once inicial, mientras que la Juventus ha evitado un susto ante el Bodo/Glimt (2-3).

Con su unidad 'B', con hombres como Erling Haaland, Phil Foden, Jérémy Doku, Gianluigi Donnarumma o Bernardo Silva esperando su oportunidad en el banquillo, el cuadro 'citizen' se vio pronto sorprendido por un Alejandro Grimaldo que, de volea, se encargó de abrir el marcador en el minuto 23.

Guardiola, que celebraba su partido 100 en 'Champions' con el conjunto 'sky blue', trató de revertir el golpe con varios cambios en el arranque de la segunda parte, pero Patrik Schick apareció para ampliar en el 53 la renta germana, finalmente irreversible para los ingleses, que aún así se mantienen en el 'Top 8' de la competición europea. Con ello, el equipo enlaza dos derrotas seguidas, después de perder el fin de semana en Premier League ante el Newcastle.

Sí logró evitar el susto la Juventus en tierras noruegas, con el canadiense Jonathan David saliendo al rescate con un gol en el descuento ante el Bodo/Glimt (2-3) que permite a la 'Vecchia Signora' lograr su primer triunfo y mantener vivas sus esperanzas por avanzar a la siguiente fase.

Ole Blomberg adelantó a los locales a la media hora, y la renta escandinava se mantuvo hasta el comienzo del segundo tiempo, cuando Lois Openda igualó la contienda. Weston McKennie le dio la vuelta al marcador, pero Sondre Fet, de penalti, parecía rescatar un punto en el 87. Ya en el 91, David estableció el definitivo 2-3.

Por su parte, en el duelo entre los dos únicos equipos que han perdido sus cuatro primeros partidos del curso en la competición continental, el Benfica de José Mourinho estrenó su casillero de victorias al superar al Ajax en el Johan Cruyff Arena (0-2). Los tantos de Samuel Dahl y Leandro Barreiro agravaron la crisis del conjunto de Ámsterdam, que en la Eredivisie es sexto a 14 puntos del líder, el PSV Eindhoven.

Otra de las sorpresas del martes saltó en Estambul, donde el Royale Union Saint-Gilloise hizo valer un solitario gol de Promise David en el minuto 57 para derrotar al Galatasaray (0-1), que lamentó la baja por lesión de su goleador Victor Osimhen y que acabó el partido con un jugador menos por la expulsión por doble amarilla de Arda Unyay en el minuto 89.

Mientras, el Olympique de Marsella cogió aire en 'Champions', donde hasta ahora sumaba tres derrotas en cuatro encuentros, y frenó a un Newcastle que llegaba a la cita con tres victorias consecutivas (2-1). Pierre-Emerick Aubameyang, con un doblete en los cinco primeros minutos de la segunda parte, neutralizó el tempranero gol de Harvey Barnes para el cuadro inglés.

Por último, el Nápoles se impuso al Qarabag (2-0) en el Diego Armando Maradona, donde se repuso a un penalti fallado por Rasmus Hojlund a los 56 minutos. Los tantos de Scott McTominay y de Marko Jankovic, en propia puerta, pusieron fin a una serie de dos encuentros continentales sin conocer la victoria de los italianos.