Fútbol/Champions. Lamine Yamal no estará ante el Newcastle y Frenkie De Jong recibe el alta
BARCELONA, 17 Sep. 2025 (Europa Press) -
El FC Barcelona ha anunciado la convocatoria para el duelo de este jueves (21.00 horas) frente al Newcastle United inglés de la primera jornada de la Fase de la Liga de Campeones, en la que no está el extremo español Lamine Yamal tras no recuperarse de sus molestias en el pubis, pero en la que ha entrado el centrocampista neerlandés Frenkie de Jong tras perderse el último encuentro frente al Valencia.
Este será el segundo encuentro que se pierda Lamine Yamal tras no estar disponible en el triunfo (6-0) del pasado domingo frente al Valencia CF. Tampoco participó Frenkie de Jong, quien sufrió una "mínima lesión" muscular con los Países Bajos en el pasado parón de selecciones, pero de la que ya está recuperado. Además, siguen fuera del equipo los lesionados Pablo Páez 'Gavi' y Alejandro Balde, aparte del portero alemán Marc-André ter-Stegen.
La convocatoria completa es la formada por Joan García, Szczesny y Kochen como porteros, Araujo, Cubarsí, Christensen, Gerard Martín, Koundé, Eric García y Jofre como defensas, Pedri, Casadó, Fermín, Bernal, De Jong y Olmo como centrocampistas, y Ferran, Lewandowski, Raphinha, Rashford, Bardghji y Toni Fernández como delanteros.
