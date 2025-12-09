Fútbol/Champions.- Luis Enrique: "El Athletic es un equipo camaleónico"

MADRID, 9 Dic. 2025 (Europa Press)

El entrenador del Paris Saint-Germain, Luis Enrique Martínez, ha asegurado que es "un verdadero honor" enfrentarse al Athletic Club de Ernesto Valverde este martes en la sexta jornada de la fase de liga de la Liga de Campeones, afirmando que es "un equipo camaleónico", además de insistir en que si salen "relajados en San Mamés" van a "perder el partido".

"Ya he adelantado a mis jugadores que si piensan que vamos a jugar contra un equipo que solo tiene cuatro puntos en la 'Champions League', que se olviden. Que hayan jugado aquí solo estamos Fabián y yo como entrenador. Les he puesto sobre aviso de que será muy duro, especialmente en el inicio del partido. A lo largo del mismo, el Athletic es un equipo camaleónico, que tiene una unión perfecta entre sus aficionados y el equipo", declaró en rueda de prensa.

En este sentido, recalcó que aunque han tenido "problemas de lesiones y bajas importantes", "siempre compiten". "Tiene muchos jugadores jóvenes, jugadores con desparpajo, se atreve a presionar y sabe jugar bien, que sabe también jugar bien directo... Será complicado y tenemos que dar una muy buena versión si queremos tener opciones de ganar este partido", subrayó.

"Estoy seguro de que el Athletic va a presionar en algún momento, y también veremos un Athletic que sabe defender en bloque bajo 4-4-2, cerrando espacios, también adelantando el bloque... Vamos a ver los diferentes escenarios, no sé cuánto de cada, eso lo va a indicar nuestro acierto o el estado de su equipo. Es un equipo que juega de memoria. Tenemos muchas ganas de seguir en la misma línea, de ganar puntos para estar lo más arriba posible. El Athletic también tiene que intentar ganar el partido para tener opciones en la clasificación", prosiguió.

Por otra parte, el técnico asturiano afirmó que San Mamés "es uno de los mejores estadios españoles", recordando que él fue el primer entrenador rival, con el RC Celta, que visitó el nuevo campo, con derrota. "Voy a hacer memoria. Eso fue en la temporada 2013-14... Yo estoy igual de fastidiado. Ernesto es una persona y un entrenador al que admiro. Admiro no solo su valía como entrenador, lo táctico y lo de gestionar equipos, sino que valoro muchísimo su actitud, su comportamiento, su lenguaje no verbal... Es 'top'. Él conoce también Barcelona y conoce lo que representa entrenar en un club como el Barça. Le deseo todo lo mejor siempre y para mí es un verdadero honor poder enfrentarme al Athletic de Ernesto Valverde", confesó.

"Lo que representa el Athletic en el fútbol mundial es muy diferente. Me gusta mucho este club, me gusta mucho su personalidad, es uno de los pocos clubes en el mundo que cuida sus particularidades, su cantera. También me gustan mucho sus colores, el rojiblanco, como el Sporting de Gijón, mi club. Estoy muy contento de jugar aquí en San Mamés", añadió.

Además, avisó de que los rivales este año "están más motivados" al enfrentarse al conjunto francés, y rechazó el papel de favorito. "Topicazos en el mundo del fútbol y en el periodismo hay cada día. Si alguien piensa que esto va a ser fácil, solo tiene que esperar mañana a las nueve de la noche, y ya veréis que de fácil no tiene nada", manifestó.

"De todas maneras, mis jugadores, como saben lo que significa la experiencia que tenemos, seguro que no salen relajados, eso lo puedo garantizar. Otra cosa es que no superen. Pero relajados no, porque relajados en San Mamés significa que vas a perder el partido. Desde el primer minuto vamos a dar el máximo en una competición que es nuestro objetivo claro, porque a pesar de haber ganado el año pasado nuestro objetivo es volver a ganar este año, y no nos escondemos. Queremos ser valientes y seguir haciendo historia en París, y para eso hay que ganar mañana en San Mamés", continuó.

También valoró la baja de Iñaki Williams y los problemas de pubalgia de Nico Williams. "Soy un poco ingenuo o rarito, porque yo prefiero que estén todos los buenos jugadores en el terreno de juego. Prefiero que estén todos los jugadores recuperados y que no haya lesionados. Es una utopía, es imposible en una temporada como la actual. Todos los equipos tienen bajas, pero me gustaría ver a los mejores jugadores en el once, dentro de mi equipo y en el del rival", explicó.

Por último, Luis Enrique habló de la relación con sus jugadores. "Generalmente, la relación con mis jugadores depende de si juegan mucho o poco. Yo intento tener una relación cercana con mis jugadores, me gusta, pero eso depende mucho de los jugadores. Yo intento ver si quieren más o menos contacto. Como entrenador es muy importante tener una buena relación con mis jugadores", finalizó.