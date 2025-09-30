Fútbol/Champions.- Luis Enrique: "El Barça de Flick me encanta y conecta con la idea futbolística que hay en el Barça"

BARCELONA, 30 Sep. 2025 (Europa Press) -

El entrenador del Paris Saint-Germain, Luis Enrique Martínez, ha comentado este martes que el FC Barcelona de Hansi Flick es un equipo que le "encanta" porque "conecta con la idea futbolística" del Barça, y que él, como socio 'culer', se "divierte" con "todos sus partidos" porque "no especula, va al ataque y utiliza jugadores de un perfil ofensivo".

"Comparar no es lo más indicado. Este equipo me encanta y conecta con la idea futbolística que hay en el Barça. Flick es un entrenador de altísimo nivel, que no especula, va al ataque, utiliza jugadores de un perfil ofensivo, que sabe defender bien. Esa es la diferencia", afirmó el técnico del Paris Saint-Germain en la rueda de prensa previa al partido que enfrenta los parisinos ante el FC Barcelona este miércoles en el Estadi Olímpic Lluís Campanys.

Luis Enrique señaló que el FC Barcelona de Flick es un equipo que le "encanta" y le "gusta ver". "Soy 'culer' y socio 'culer' y lo seré toda mi vida, con lo cual veo todos sus partidos y es un equipo que me gusta ver mucho porque me divierte", añadió.

Sobre su vuelta a la ciudad de Barcelona, el asturiano confesó que es "bonito" para él estar en una ciudad que siente como su "casa". "Es el lugar donde he hecho la mayor parte de mi carrera y siempre es especial. No es el Camp Nou pero es un estadio muy bonito, donde viví la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992", indicó.

"No vamos a especular porque hay que dar una buena versión en lo futbolístico y lo emocional. Es un partido que está hecho a medida de los dos equipos. Será un partido bonito con dos equipos con mentalidad ofensiva y que saben defender y controlar el balón. La clave del partido será el balón", analizó el entrenador del PSG.

Luis Enrique personificó sobre la figura de Pedri, "un jugador increíble" y que le conoce "muy bien". "Sin ninguna duda es Harry Potter, espero que mañana no traiga la varita. Pero el Barça no solo es Pedri, son infinidades de jugadores del más alto nivel. Son todos muy buenos con y sin balón, y por ello están teniendo buenos resultados", subrayó.

Un PSG que no podrá contar en el Lluís Companys con ninguno de los integrantes de su tridente titular. "Hay muchas maneras diferentes de valorar las bajas. Lo que queremos es tener resultados, da igual quien juegue. Cada jugador forma parte de un equipo y vamos a preparar el partido de la mejor manera posible para tratar de ganarlo. Para nosotros es excitante y apasionante jugar contra un equipo con la misma mentalidad que nosotros", dijo.

Además, recalcó que no tomarán "riesgos" con ninguno de los jugadores que llegan tocados al partido, entre los que destacan Fabián Ruiz, Joao Neves y Vitinha. "Hay que esperar al entrenamiento, y mañana veremos como se sienten. Si van a jugar o no, no lo sé. Es un partido importante, pero no determinante", incidió.

Por último, Luis Enrique habló sobre liderar un proyecto de un club ganador como el PSG: "Gestionar un equipo de alto nivel tiene sus complicaciones, pero podemos tener jugadores muy buenos en todas las posiciones. Si hay algún entrenador que no se puede quejar, somos nosotros".