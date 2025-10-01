Fútbol/Champions.- Luis Enrique Martínez: "El Barça y el PSG son claros candidatos a ganar la Champions"

BARCELONA, 1 Oct. 2025 (Europa Press) -

El entrenador del Paris Saint-Germain, Luis Enrique Martínez, aseguró este miércoles tras la victoria de su equipo contra el FC Barcelona (1-2) en el Estadi Olímpic Lluís Companys que ambos equipos son "claros candidatos a ganar la Champions" y destacó la importancia de esta victoria para la confianza de sus jugadores, pese a tratarse de la segunda jornada de la Fase Liga.

"Para mí el Barça está claramente entre los candidatos a ganar la 'Champions', juegan de maravilla. Estamos al inicio, no tengo ninguna duda y espero que el Barça, porque me gusta cómo juegan, y nosotros somos claramente candidatos a disputarla. Pero la competición son las eliminatorias y ahí veremos cómo llegamos", comentó en rueda de prensa.

"Este resultado es importante para nuestra confianza. Nos acordamos del año pasado que sufrimos mucho. Será importante esta victoria para el ánimo de los futbolistas", subrayó el técnico asturiano, con doble pasado 'culer' como exjugador y exentrenador.

Luis Enrique valoró también la reacción de su equipo tras un inicio complicado. "Al principio fue difícil porque ellos tenían la ventaja, el balón, y como siempre contra un equipo como el Barcelona, hay muchos jugadores de calidad. Fueron complicados para nosotros los primeros 20 minutos, cometimos errores, pero después marcamos el ritmo, ganamos más confianza y llegamos al descanso con ese empate", explicó.

El técnico consideró que en la segunda parte el PSG fue superior. "Creo que fuimos superiores, lo merecimos, creamos muchas ocasiones, mejoramos nuestro rendimiento y estoy muy contento. Sea cual sea el jugador o el problema, estamos ahí, como nuestros aficionados, y es una victoria que considero importante, porque jugar contra el FC Barcelona siempre es muy difícil", añadió.

Además, elogió la calidad de jugadores individuales. "Vitinha y Pedri son, para mí, los dos mejores mediocampistas del mundo. Pedri nos ha costado mucho pararlo. Es bonito jugar contra futbolistas así, porque provocan una sensación de querer superarse", señaló.

El técnico del vigente campeón de la 'Champions' destacó también el rendimiento de sus jóvenes. "Hoy jugamos con muchos jugadores de la cantera de 17 o 18 años. Es una maravilla tener un equipo así. Quiero felicitar en especial a Mayulu. No es tan malo el gol que mete, ¿no? Tiene mucho nivel y ya lo conoceréis", dijo.

El entrenador agradeció asimismo el gesto del Barcelona con la Fundación Xana, que ayuda a familias que luchan contra el cáncer infantil. "Me gustaría agradecer al FC Barcelona la donación de sus camisetas para conseguir recursos para la Fundación Xana, un detalle muy bonito que le agradezco al presidente y a todo 'culer'", concluyó.