Fútbol/Champions. Marcelino García: "No tenemos que tener ni ansiedad, ni sobreexcitación, ni imperiosa necesidad"

MADRID, 9 Dic. 2025 (Europa Press) -

El entrenador del Villarreal CF, Marcelino García Toral, afirmó que afrontarán este miércoles en el Estadio de la Cerámica al FC Copenhague como han hecho en "el resto" de partidos de la Liga de Campeones y centrándose únicamente en dar su "mejor nivel" para conseguir esa victoria que cree que sus jugadores "se merecen" y sin "tener ni ansiedad, ni sobreexcitación, ni imperiosa necesidad" porque en caso de no ganar dirían adiós a la competición.

"Vamos a afrontar este partido como hemos afrontado el resto, con el único ánimo de ganar y de poner las cosas difíciles al rival, de buscar y encontrar nuestro mejor nivel y producto de todo ello sumar tres puntos", señaló Marcelino García en rueda de prensa.

El técnico asturiano recordó que ya sabían "de la dificultad" que conlleva jugar la Champions y "la necesidad de ganar cada partido", pero que no van a "afrontar" al Copenhague "de forma diferente a los anteriores". "Creo que en varios partidos estuvimos muy 'cerquita', pero hay circunstancias y pequeños detalles durante el partido que resultan determinantes y más esta es una gran competición donde el rival no te perdona y no nos han venido a favor", remarcó.

"Así que esperemos este miércoles que con nuestro óptimo rendimiento y acierto seamos capaces de confirmar la primera victoria que necesitamos y que sin ningún tipo de dudas los jugadores merecen", deseó el técnico del 'Submarino Amarillo'.

Marcelino también quiere evitar confianzas por la teórica inferioridad del equipo danés. "Es que también se dijo cuando se viajó a Chipre", avisó tras la derrota ante el modesto Pafos.

"Entonces eso es muy peligroso y que se contagie al vestuario con que este partido sí que se puede. Una cosa es lo que decimos aquí y otra es lo que luego confirmamos con hechos en el campo", aclaró.

"Pienso que estamos compitiendo una muy buena Champions a nivel general, pero sí que es verdad que metimos una gran pifia y parece que ese partido que perdimos en Chipre y que debíamos de haber ganado emborrona todo lo demás. Hemos estado muy cerca y hemos competido muy bien contra grandes equipos, de estos cinco partidos que llevamos de Champions, cuatro han sido contra rivales importantísimos a nivel europeo", ahondó el de Villaviciosa.

Este lamentó que "ese fallo" ante el Pafos lo estén "pagando a nivel clasificatorio y de puntuación" y aseguró que deben estar tranquilos pese a lo que se juegan. "No tenemos que tener ni ansiedad, ni sobreexcitación, ni imperiosa necesidad. Tenemos que fijar la atención en cómo juega el rival para intentar contrarrestarlo y, sobre todo, cómo debemos de jugar nosotros para ganar ese partido. El fútbol es lo que te va a llevar luego al rendimiento y hay que focalizar toda la atención en el juego, en la toma de decisiones", puntualizó.

"Tenemos que ser conscientes de que si tenemos nuestro mejor nivel somos mejor equipo que el Copenhague, pero eso no quiere decir que antes del partido ya lo hayamos ganado. Lo ganaremos si jugamos a un gran nivel, a nuestro mejor nivel y si además somos eficaces en las áreas", añadió al respecto.

Además, hizo hincapié en que "lo importante es ganar, no por cuánto".

"Pensar ahora mismo por cuánto vamos a ganar es una falta de respeto al rival y a nosotros mismos, desde mi punto de vista. El acierto es necesario e imprescindible para lograr victorias", expresó Marcelino.

"EL COPENHAGUE NOS VA A OBLIGAR A DEFENDER BIEN Y A ATACAR CON CRITERIO"

"Lo primero que haremos será respetar al rival porque vemos que esta competición es muy difícil de ganar y al más mínimo despiste que tenemos, o pequeño error, le damos a la posibilidad al rival de que nos esté sentenciando. Intentaremos no cometer errores, no tener ningún despiste y luego, producto de nuestro trabajo y acierto, lograr tres puntos", prosiguió al respecto.

El entrenador del Villarreal confirmó las bajas de Gerard Moreno, Dani Parejo, Thomas Partey y Santiago Mouriño, más la de Juan Foyth por sanción, pero confía en su plantilla. "No tenemos que excusarnos si nos faltan jugadores o no. Hay absoluta confianza en ellos, a la vez que agradecimiento por todo el muy buen rendimiento que están ofreciendo", subrayó.

"No podemos decir que hay una alineación para la Champions y otra para la Liga, sino que hay una alternancia de futbolistas en ambas competiciones, y ese es el grandísimo mérito de todo lo que está haciendo este equipo", destacó el asturiano.

Finalmente, en cuanto al Copenhague, le considera "un equipo dinámico". "Juega con un 4-4-2 bastante claro, tiene transiciones ofensivas y acciones de ataque rápido y cuando es capaz de salir de esa presión alta, cuenta con jugadores por banda profundos, verticales y muy incisivos, y también tienen jugadores por dentro importantes. Si no defendemos bien, vamos a tener bastantes problemas, porque es un equipo que tiene buen pie y buen criterio colectivo. Nos va a obligar a defender bien y de forma solidaria y atacar con criterio", analizó.