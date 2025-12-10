Fútbol/Champions. Marcelino García Toral: "Lo hemos hecho muy mal, es obvio"

MADRID, 10 Dic. 2025 (Europa Press) -

El entrenador del Villarreal, Marcelino García Toral, reconoció que lo hicieron "muy mal" de manera "obvia" esta temporada en Champions para merecer la eliminación matemática este miércoles ante el Copenhague, y confió en que no perjudique a la dinámica en Liga.

"Nos sentimos que lo hemos hecho muy mal, es obvio. Ahí está la puntuación, los goles, se presentaba un partido que debíamos de ganar sí o sí, pero no solo por los resultados anteriores sino porque somos superiores a este equipo", dijo en declaraciones a Movistar Plus, recogidas por Europa Press.

"Nuestra puesta de inicio no es merecedora de lo que conlleva la Champions. Después hemos reaccionado, cuando encontramos el gol al minuto nos vuelven a penalizar. Y son demasiados golpes. Nos hemos olvidado de defender. En Champions cada vez que nos tiran es gol", añadió lamentando el resumen de los seis partidos.

El técnico del 'Submarino' no quiso hablar de mala suerte. "El fútbol te penaliza si no haces las cosas como debes. En esos dos primeros goles no es que el rival cargue el área, teníamos un dos contra uno y un dos contra dos. Si no actúas con contundencia, nos pasa eso. Si analizamos, no es solamente este partido. No es cuestión de mala suerte", apuntó.

En cambio, el preparador asturiano sí habló de falta de "experiencia". "No tenemos muchos futbolistas con experiencia en Champions, y eso es un factor importante. Cuantos más partidos juegas en Champions da más fiabilidad, en determinadas zonas que son determinantes no tenemos jugadores con esa experiencia", afirmó.

"Hoy nos hemos pegado una paliza brutal, pero no hemos sido solventes. Estoy seguro de que vamos a competir bien. A mí me gusta ser siempre prudente, solamente los hechos son lo que demuestran el camino que sigues. Ojalá seamos capaces de seguir con la dinámica, no debe de confundirnos o generarnos dudas este partido", terminó.