Fútbol/Champions.- Marcelino García Toral: "No podemos ofrecer espectáculos como el de hoy"

MADRID, 5 Nov. 2025 (Europa Press)

El entrenador del Villarreal, Marcelino García Toral, se mostró muy crítico con el mal partido de su equipo este miércoles, que costó la derrota inesperada (1-0) ante el Pafos en Chipre, "un espectáculo" por el que pidió perdón y que les complica sus opciones en la fase de Liga de la Champions.

"Si no haces lo que debes y respetas al rival, y eres humilde, pues te puede pasar esto. No hemos hecho casi nada de lo que hemos planteado. Hay un punto de partida, que es demostrar intensidad, ritmo, energía, ambición, y no lo hemos demostrado", dijo en declaraciones a Movistar Plus, recogidas por Europa Press.

"Hemos demostrado comodidad en el juego, siendo planos, previsibles, lentos, y luego cuando eso sucede y no metes gol estás expuesto a que el rival aproveche una. No hemos acertado, hemos generado muy poco. Yo tenía mucho respeto a este partido. Parecía que lo íbamos a ganar y era complicado", añadió.

El técnico del 'Submarino' lamentó también la "acción poco intensa" en la que encajaron el 1-0 y el "espectáculo ofrecido". "De vez en cuando ocurre una desatención de estas, pensaba que en la Champions no nos iba a ocurrir, por lo que significa la competición, pero nos ocurrió hoy. Hay que asumir que hoy no hemos estado a la altura, hay que pedir perdón al club, a la afición y a todos. No podemos ofrecer espectáculos como el que hemos ofrecido hoy", dijo.

"Es difícil de explicar. Si estamos intensos y con ambición esas dos ocasiones no las fallamos (a los diez minutos). Contra el City o la Juve no hubiésemos perdido esas ocasiones. Nos quedan cuatro partidos, ahora no podemos pensar en eso. Nos hemos engañado a nosotros mismos. Hoy lo normal era perder, contra un rival que era muy inferior que nosotros pero que hoy no fue así", terminó.