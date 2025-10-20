Fútbol/Champions.- Marcelino: "Jugar estos partidos nos debe llenar de alegría, hay que disfrutarlo y sufrirlo"

MADRID, 20 Oct. 2025 (Europa Press) -

El entrenador del Villarreal, Marcelino García Toral, ha comentado este lunes que jugar ante un rival como el Manchester City en la Liga de Campeones les debe "llenar de alegría" porque es "producto" de un "muy buen trabajo" y ha señalado que tiene la "ilusión" de cosechar "un buen resultado", aunque sabe que será un partido que hay que "disfrutarlo y sufrirlo".

"Esperamos un partido de muchísima dificultad, como contra la Juventus. Jugar estos partidos nos debe llenar de alegría. La entidad de los rivales es producto de un muy buen trabajo la temporada pasada. Ahora toca disfrutarlo y sufrirlo. Tenemos ilusión y será un aprendizaje máximo. Cosechar un buen resultado es la ilusión que tenemos", afirmó el técnico 'groguet' en la rueda de prensa previa al duelo de Liga de Campeones ante el Manchester City en La Cerámica.

Marcelino elogió a Pep Guardiola, "uno de los mejores entrenadores del mundo y un claro referente". "Su primer Barça aportó algo diferente y que mejoró el fútbol. Soy un admirador suyo porque siempre que había un partido del Barça lo veíamos. Jugar contra él era un sufrimiento porque era un equipo que no te dejaba durante 90 minutos, te sometía permanentemente", explicó.

En cuanto a la clave para imponerse a rivales de primer nivel, el asturiano apuntó que la diferencia "la hace la eficacia" y el no tener "errores grandes" en tu propio área. "Tienes que jugar a un gran nivel todos los minutos, y eso es lo que nos está faltando, esa continuidad en la concentración. Estamos en la mejor competición y más exigente del mundo, y jugarla nos va a ayudar a crecer", añadió.

Pese al nivel del City, campeón de Europa hace tres temporadas, Marcelino recalcó que no van a "renunciar" a su "idea" futbolística.

"Nos enfrentamos a un equipo donde la posesión es un argumento básico en su juego, pero tenemos que tener la personalidad que nos permita tomar las decisiones correctas en el juego. El City es difícil, pero que podemos competir. Luego tienes que tener esa pizquita de suerte que siempre en el fútbol influye", analizó.

El entrenador 'groguet' destacó a Erling Haaland, al que catalogó como "el mejor 9 que existe en la actualidad". "Esperemos que a las 12 vaya la vencida y no merque. No necesita muchos contactos con el balón para rematar. Y luego el porcentaje de acierto en esos remates es altísimo", subrayó sobre la gran racha que atraviesa el noruego.

Por último, el de Careñes lamentó la lesión de Rodri Hernández, que no podrá jugar el partido. "Me hubiera gustado verlo. Es el mejor jugador en su puesto del mundo. Le deseo una total y absoluta recuperación. Es una pena, porque a él le hubiera encantado jugar aquí, y a la afición del Villarreal le hubiera encantado verlo, porque es un chico que salió de la cantera y que es admirado y querido", concluyó.