Fútbol/Champions.- Marcos Llorente: "La actitud que tuvimos ante el Real Madrid es la que queremos tener"

MADRID, 29 Sep. 2025 (Europa Press) -

El futbolista del Atlético de Madrid Marcos Llorente ha asegurado que la "actitud" que mostraron en el derbi ante el Real Madrid es la que quieren "tener" esta temporada, además de apelar a mantener "la ambición y la intensidad" del sábado este martes ante el Eintracht Frankfurt (21.00 horas) en la segunda jornada de la fase de liga de la Liga de Campeones.

"La actitud es la que queremos tener, igual que el juego y la ambición que tuvimos el otro día. Es la línea a seguir. Hicimos un gran partido, estuvimos durante los 90 minutos muy concentrados. Creo que se está trabajando muy bien. A principio de temporada parecía que la gente tenía dudas; nosotros hemos creído en el trabajo, hemos tenido fe, hemos seguido trabajando de la misma manera y al final han llegado los resultados. Estamos contentos por ello y tenemos que continuar", declaró en rueda de prensa.

Además, destacó la ambición que tiene la plantilla. "Si no nos lo creyéramos, no hubiésemos hecho el partido del otro día. Después de ese partido, si había alguno que no se lo creía creo que le hemos demostrado que si salimos con esa ambición y con esa intensidad... Estamos rodeados de buenos jugadores, se está trabajando muy bien, los nuevos se están adaptando, que hay muchos y no es sencillo, y entre todos lo estamos sacando. Creo que va a ir todo bien", expresó.

Por otra parte, el madrileño se mostró convencido de que podrán mantener este martes la intensidad mostrada en el derbi. "Mañana lo veremos, trabajamos para ello. Hay muchos partidos y poco tiempo para recuperarse, pero es lo que hay, hay que adaptarse. Estos dos días que hemos tenido hemos intentado trabajar en la recuperación lo mejor posible y estar lo más recuperados el martes a la noche. El equipo está recuperado, con ganas y con ambición y estoy seguro de que vamos a repetir un gran partido", apuntó.

Llorente habló también de su estado de forma actual. "Ni yo he cambiado nada ni el equipo ha cambiado nada. No estoy de acuerdo en que haya empezado a un nivel espectacular, al principio me costó un poco, y ahora sí que creo que estoy a un nivel en el que puedo disfrutar, en el que estoy cómodo. En los partidos me veo muy bien, con mucha confianza", subrayó.

"Si la energía es correcta, somos un equipo mucho más fuerte. Siempre intento transmitirlo, ya sea desde el juego, animando a los compañeros... Es algo fundamental y estoy contento de que se vea desde fuera", añadió.

Por último, aseguró que no piensa en una posible llamada de la selección española y que se limita a hacer su "trabajo". "No soy yo quien analiza esos méritos o quien dice quién se lo merece o quién no. Yo lo hago esto por mi club, por el entrenador, por mis compañeros. Es mi trabajo y lo intento hacer lo mejor posible. Es verdad que estoy teniendo buenas sensaciones, pero como he dicho siempre, la selección no es algo que me preocupe", finalizó.