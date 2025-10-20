Fútbol/Champions.- Mendilibar: "Si Lamine no está bien, el Barça no está bien"

BARCELONA, 20 Oct. 2025 (Europa Press) -

El entrenador del Olympiacos, el español José Luis Mendilibar, ha advertido este lunes que el jugador blaugrana Lamine Yamal es "diferencial" y clave en el juego del FC Barcelona, al que su equipo se enfrentará este martes en el Estadi Olímpic Lluís Companys en la tercera jornada de la Fase Liga de la Liga de Campeones.

"Es un niño, lleva dos años en alta competición. Lo que hizo el otro es casi imposible de repetir, pero este es diferencial. Si Lamine no está bien, el Barça no está bien", señaló el técnico vasco, que evitó hacer comparaciones con Leo Messi, en rueda de prensa.

Más allá de la actuación del '10' blaugrana, Mendilibar aseguró que no renunciará a su estilo de juego ante el conjunto azulgrana. "No voy a cambiar la manera de jugar. Esa es mi idea. Si cambio algo es porque el Barça te acorrala y no puedes salir, no porque yo vaya a plantearlo así. Es nuestra manera de jugar y así vamos a salir", explicó.

El preparador del equipo griego defendió que el Barcelona "no ha cambiado su manera de jugar" pese a sus dos derrotas recientes ante PSG y Sevilla. "Todo el mundo lo dice: la espalda de la defensa... Pero hace meses también lo hacían y lo van a seguir haciendo, es su idea de juego y no van a cambiar. Cambiar jugadores y no poder repetir alineaciones puede hacer que pierdas automatismos, pero el Barça sigue siendo el mismo", apuntó.

Sobre las ausencias de los blaugranas, Mendilibar recalcó la fuerza del colectivo por encima de los nombres propios. "El Barça no es solo por las figuras que tiene, sino por el grupo. Sabemos que si estamos en esta competición nos vamos a encontrar equipos tan buenos como el Barça. Nos tocó el Arsenal y ahora este", comentó.

El técnico recordó además su historial, no demasiado bueno, frente a los catalanes. "De todas las veces que me he enfrentado al Barça solo he ganado una, con Osasuna. Venimos con ilusión y la gente del Olympiacos siempre cree que puede ganar. Tendremos gente aquí que nos ayudará y queremos hacerlo con ellos", afirmó.

Sobre el centrocampista canario Pedri, lo situó en la línea de los grandes referentes del club. "Pedri es tan bueno que los culés casi os estáis olvidando de Xavi e Iniesta. Es el que mejor controla y el que mejores pases da", destacó.

El técnico español, campeón de la Liga Europa con el Sevilla en 2023, cerró su comparecencia con una reflexión sobre su regreso a un escenario familiar. "Es bonito volver a competir contra un equipo con el que he competido en la liga española y en una competición como la Champions. Tenemos que dar nuestra mejor versión y que el Barça no la dé tan buena como la pueda dar, porque el Barça es uno de los favoritos para ganar esta competición", concluyó.