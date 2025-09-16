Fútbol/Champions.- Mikel Arteta: "Cuando hemos encontrado más huecos, hemos podido mejorar"

MADRID, 16 Sep. 2025 (Europa Press) -

El entrenador del Arsenal, Mikel Arteta, ha reconocido que les ha "costado" imponerse este martes al Athletic Club (0-2) en su estreno en la fase de liga de la Liga de Campeones, y ha explicado que solo cuando han logrado encontrar "más huecos" han podido "mejorar" en el partido.

"Están trabajadísimos, son muy duros y tienen un entrenador que da una identidad y soluciones difíciles de resolver, y por eso nos ha costado tanto. Cuando hemos crecido y hemos encontrado más huecos hemos podido mejorar en el partido. Todo con un ambientazo desde las gradas", señaló en rueda de prensa.

Además, el técnico vasco reconoció que le ha "encantado el ambiente" de San Mamés. "Es inspirador, la conexión que tiene la gente y cómo vive el partido. Es inevitable que esa energía se transmita al campo y por eso ha sido un partido tan difícil", subrayó.

Por otra parte, explicó que Martín Zubimendi "ha estado súper estable". "Ha controlado el tempo del partido conforme ha ido avanzando. Ha entendido dónde estaban los espacios y hemos ido creciendo conforme iba pasando el partido, pero todo el centro del campo, no solo Zubimendi", concluyó.