Fútbol/Champions.- Mikel Merino ve "injusto" tachar al Atlético de Madrid de equipo "defensivo"

MADRID, 20 Oct. 2025 (Europa Press) -

El centrocampista español del Arsenal FC Mikel Merino ve al Atlético de Madrid, su rival este martes en la Liga de Campeones, como un equipo "completo" y calificó de "injusto" que se critique al conjunto rojiblanco por "hacer bien" su trabajo a nivel defensivo.

"Si hacer bien tu trabajo es algo negativo, es bastante injusto que se valore así. Tienes que ser bueno a nivel defensivo, a balón parado. Es lo que hacemos nosotros, pero también atacamos bien. Mucha gente tacha al Atlético de equipo defensivo... Pero para ganar debes ser un equipo completo", expresó el navarro en la previa del Arsenal-Atlético de la fase de liga de la competición continental.

Merino destacó que el equipo de Simeone "compite desde el primer minuto hasta el final", con "jugadores de un nivel altísimo". "Todos sabemos el nivel que tiene el Atlético, el técnico... Tenemos mucho respeto", agregó.

Aunque también destacó la ambición del Arsenal liderado por Mikel Arteta desde el banquillo. "Es muy intenso. Quiere que todo salga perfecto. Necesitamos esa mentalidad en todos los partidos, todos los entrenamientos... Nos empuja a mejorar y también está siempre en los momentos difíciles", elogió a su técnico.

A nivel personal, Merino cree que su trabajo en el Arsenal le ha permitido adaptarse "a diferentes momentos" en los partidos, y aprovecharlo también con la selección española. "Ahora vivo más cerca del área y puedo aprender que hacen los laterales y los centrales. Cada entrenamiento me sirve para aprender a ser una amenaza en el área", explicó

Finalmente, el centrocampista confesó que le "motivaba" volver a la Premier League, y por eso eligió el Arsenal en "un verano muy movido". "Tener a uno de los mejores entrenadores del mundo también influye", concluyó.