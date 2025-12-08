Fútbol/Champions.- Nahuel Molina: "Este club te exige hacerlo bien también de visitante"

MADRID, 8 Dic. 2025 (Europa Press) -

El defensa del Atlético de Madrid Nahuel Molina ha asegurado que, tras "dos derrotas en partidos que eran importantes" deben mejorar sus prestaciones "también de visitantes", algo que esperan hacer este martes en casa del PSV Eindhoven en la sexta jornada de la fase de liga de la Liga de Campeones.

"Venimos de dos derrotas en partidos que eran importantes para nosotros, pero creo que el vestuario está bien. Sabemos que tenemos que mejorar, estar todos juntos como lo hemos estado siempre y pensar que mañana tenemos otra oportunidad para representar a este club y dar lo máximo", declaró en rueda de prensa.

Además, recordó que el Atlético "exige" rendir también lejos del Riyadh Air Metropolitano. "Al final es así, es un fin de semana de local, un fin de semana de visitante. Nosotros, con nuestra gente, nos sentimos muy cómodos y estamos muy bien, pero este club te exige hacerlo bien también de visitante. Siempre se enfrenta de la misma manera, yendo a buscar los partidos, yendo a buscar puntos, ya sea de local o de visitante", manifestó.

Respecto al rival de este martes, el argentino recalcó que es "un equipo duro" y que lo está haciendo "bien en 'Champions'". "Me imagino un partido difícil, obviamente, pero creo que el equipo lo puede hacer muy bien y creo que podemos sacar un gran resultado", subrayó.

Por último, Molina aseguró que no trabaja pensando en que va a ser titular. "Esto es partido a partido, no pienso en eso. Pienso en que quiero seguir mejorando, pienso en que quiero seguir ayudando al equipo tanto si me toca estar en el once como si me toca estar en el banco. Estoy tranquilo con lo que vengo haciendo, pensando en mejorar y siempre aportar lo mejor para el equipo", finalizó.