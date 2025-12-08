Fútbol/Champions.- Pau Quesada: "Buscamos ganar al Wolfsburgo y adelantarle en la clasificación"

MADRID, 8 Dic. 2025 (Europa Press) - El entrenador del Real Madrid femenino, Pau Quesada, ha asegurado que el objetivo este martes es "ganar" al Wolfsburgo en la quinta jornada de la Liga de Campeones para "adelantarle" en la clasificación, y está convencido de que los aficionados presentes en el Alfredo Di Stéfano les darán "un plus". "Todo lo que sea sumar sería conseguir la clasificación. Ganarles sería adelantarlas y es lo que buscamos con el apoyo de nuestra gente. Contra la Real Sociedad, en los últimos minutos, esa grada del Di Stéfano nos dio un plus con el que pudimos sacar los tres puntos. Las jugadoras están muy concentradas y quieren hacer un gran partido ante un gran rival", declaró en rueda de prensa. "Buscaremos una buena versión nuestra mañana", añadió. Además, afirmó que el conjunto alemán "es uno de los mejores equipos de Europa". "Se ha visto contra el PSG o el Manchester United el rendimiento que tienen y lo competitivas que son. Alternan jugadoras muy veteranas que conocen bien la competición con jugadoras jóvenes que han incorporado esta temporada. Va a ser un equipo muy agresivo y tenemos que dar una buena versión nuestra si queremos jugar a su nivel", advirtió. Para ello, deberán explotar sus virtudes "Somos un equipo muy agresivo en la presión, que permite al rival correr poco y tener poca tranquilidad con balón. Queremos darle continuidad a esta agresividad en la fase defensiva. Con balón queremos ser muy dinámicas. Sabemos que ellas nos van a dejar tener poco el balón, por lo que tenemos que encontrar ese tiempo, desorganizarlas y a partir de ahí ser verticales. Es un equipo que amenaza muy bien los espacios. Va a ser un partido muy igualado y va a ser bonito verlo desde fuera", expresó. "Hablábamos de defender muy bien el área porque es un equipo que te llega con muchísima gente y con buenas rematadoras. A partir de ahí no podemos perder esa marca; debemos ser capaces de recuperar el balón y encontrar con ese primer pase a la jugadora libre para poder arrancar y penalizarlas en esas transiciones. Tenemos que leer muy bien el partido y los momentos que se van dando. El equipo en eso está más maduro y este rival nos lo va a exigir aún más", subrayó. Por último, Quesada valoró el hecho de jugar en casa. "Jugar en el Di Stéfano nos da un plus. Se ve en las jugadoras, desde cómo enfocamos el partido, cómo lo sentimos y cómo la gente nos da ese último empujón para defender y para atacar el área. Nos hemos encontrado muy cómodas. Tanto en Champions como en Liga los números son muy buenos. Viene un gran rival y debemos dar nuestra mejor versión por nuestra gente y por nosotras mismas", concluyó.