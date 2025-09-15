Fútbol/Champions. Previa del Athletic Club - Arsenal FC

MADRID, 15 Sep. 2025 (Europa Press) -

El Athletic Club tendrá este martes un atractivo y difícil regreso más de una década después a la Liga de Campeones, la máxima competición continental de clubes, cuando reciba (18.45 horas) en San Mamés a un candidato al título como el reforzado Arsenal FC inglés que dirige Mikel Arteta.

La música de la Champions volverá a sonar en 'La Catedral' casi once años después de hacerlo por última vez un 10 de diciembre de 2014 en la victoria 2-0 ante el BATE Borisov para lograr el billete a la Liga Europa. Un duelo del que sólo sobreviven el técnico Ernesto Valverde y el central Aymeric Laporte, recién llegado a Bilbao para su segunda etapa con los 'Leones', además de un Iñaki Williams a las puertas de instalarse en el primer equipo.

Ahora, el primer rival que rendirá visita a San Mamés será de otro calado y de mucho más potencial que el bielorruso. El Arsenal FC, semifinalista el año pasado dejando en el camino con mucha autoridad al Real Madrid en los cuartos de final, será el primer examen para ver las ambiciones y aspiraciones del conjunto vizcaíno de cara a superar, al menos, el corte clasificatorio.

El Athletic Club, protagonista de uno de los dos partidos que abren la acción a las 18.45 horas, sabe que San Mamés es un plus que le debe ayudar a equilibrar todo lo posible este choque ante los 'Gunners' y ante el otro principal equipo que pasará por Bilbao, el PSG francés, para intentar arañar algo positivo ante dos de los favoritos.

La atmósfera de 'La Catedral' es siempre especial y seguramente se duplicará con este ansiado retorno a la Champions para elevar las prestaciones de los suyos, que se despidieron con mal sabor de boca de su aventura europea del año pasado.

El equipo vasco no pudo acceder a la final de la Liga Europa que acogía su estadio al caer en las semifinales ante otro conjunto de la Premier League, un Manchester United que lo desequilibró todo al imponerse en la ida por 0-3. Los 'athleticzales', en un escalón superior, ahora sueñan con llevar su filosofía y su seña de identidad lo más posible entre la flor y nata de Europa.

En esta quiere instalarse de nuevo el Arsenal, uno de los equipos que mejor brilló tanto en lo futbolístico como en lo deportivo y que tratará de no dejarse intimidar por la atmósfera de 'La Catedral', que los 'Gunners' visitan por primera vez, aunque en sus filas tiene a tres ex de la Real Sociedad como Mikel Merino, Martín Zubimendi y Martin Odegaard, que pondrá avisar a sus compañeros de lo que se les avecina.

El conjunto londinense superó con bastante madurez el año pasado la mística del Santiago Bernabéu y ahora tendrá una un tanto diferente, mucho más parecida a la que vive en Inglaterra, y ante la que el Athletic Club se suele crecer pese a llegar a este estreno europeo tras su primer revés de la temporada, la derrota ante el Deportivo Alavés (0-1) que le privó de mantener el pleno de victorias en LaLiga EA Sports.

Valverde no pensó en este derbi del pasado sábado demasiado en el conjunto de Arteta y colocó en el campo su mejor once posible, salvo con la conocida ausencia del extremo Nico Williams, que también se perderá este encuentro tras lesionarse muscularmente con la selección española. Tampoco parece que vaya a estar listo Aymeric Laporte, finalmente fichado e inscrito, pero que apenas juega desde el pasado mes de abril.

SIN MUCHOS CAMBIOS, ARTETA SIN SAKA Y ODEGAARD

Por este motivo, el primer equipo titular que dispondrá el técnico extremeño se parecerá mucho o en su totalidad al del último partido, y la única duda puede residir en el puesto de '9' entre Gorka Guruzeta, el elegido el sábado, o Maroan Sannadi, de cara a hacer daño a un Arsenal que la temporada pasada destacó por su solidez defensiva. Con sus armas, el conjunto vasco intentará plantear un duelo competido y con mucho ritmo por el estilo de ambos entrenadores, que no dudarán en apretar seguramente a su rival en su campo y aprovechar también con velocidad los espacios que su intensidad pueda dejar.

El Arsenal ha arrancado bien la campaña, con tres victorias y una derrota, en Anfield y en los compases finales, y ya lleva anotados nueve goles, una faceta ofensiva que este año parece más potente que la pasada por la presencia del sueco Viktor Gyökeres, fichado del Sporting de Portugal tras hacer 39 goles en liga la pasada temporada.

Arteta tiene también la baja importante de un extremo, la de Bukayo Saka, además de la de Kai Havertz, y parece que Odegaard no llegará tras lastimarse un hombro durante la victoria por 3-0 ante el Nottingham Forest, con doblete de Zubimendi. Declan Rice y Piero Hincapié fueron suplentes y podrían ser las novedades en San Mamés, sobre todo el primero que ocuparía el hueco del noruego, que no entrenó en la previa. Sí lo hizo el central francés William Saliba que estaría listo, con el español Cristhian Mosquera como posible sustituto si no lo estuviera.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES.

ATHLETIC CLUB: Simón; Areso, Vivian, Paredes, Berchiche; Ruiz de Galarreta, Jauregizar; I.Williams, Sancet, Berenguer; y Sannadi.

ARSENAL FC: Raya; Timber, Gabriel, Saliba, Hincapié; Merino, Rice, Zubimendi; Madueke, Gyökeres y Martinelli.

--ÁRBITRO: Donatas Rumsas (LIT).

--ESTADIO: San Mamés.

--HORA: 18.45/Movistar+ Liga Campeones.