Fútbol/Champions. Previa del Atlético de Madrid - Eintracht Frankfurt

MADRID, 29 Sep. 2025 (Europa Press) -

El Atlético de Madrid recibe este martes al Eintracht Frankfurt en el Riyadh Air Metropolitano, en la segunda jornada de la fase liga de la Liga de Campeones, un partido en el que los de Diego Pablo Simeone buscan trasladar la euforia tras golear en el derbi madrileño al Real Madrid (5-2) a la competición continental para lograr sus primeros tres puntos después de la derrota en Anfield ante el Liverpool en su debut.

El Metropolitano vivió un día inolvidable el pasado sábado ante el Real Madrid. Una goleada histórica en el derbi ante su eterno rival que busca ser el punto de inflexión para los colchoneros en una temporada que no había arrancado como hubieran esperado. Pero todos los males parecen haber quedado espantados, y ahora el estado de euforia se ha apoderado de la afición del Atlético de Madrid.

Ahora, todo parece ir de cara para un equipo que buscará en su debut como local en Champions lograr su tercera victoria consecutiva. Para ello, el 'Cholo' Simeone espera que su jugador franquicia, el delantero argentino Julián Álvarez, siga en estado de gracia. La 'araña' viene de anotar un doblete en el derbi madrileño frente al Real Madrid y un 'hat-trick' en el duelo anterior liguero ante el Rayo Vallecano, cinco goles en dos partidos que evidencian su gran momento.

Además, para continuar con la buena racha como local ante los equipos alemanes, que sólo ha caído en tres de los 26 duelos que ha jugado, los rojiblancos podrían contar de inicio con el internacional español Álex Baena. El mediapunta volvió en el derbi y sólo necesitó de un minuto para dejar su impronta en el partido en forma de asistencia a Antoine Griezmann. Ahora, ante el Eintracht podría volver a la titularidad más de un mes después.

Todo ello en la vuelta de la competición europea al Metropolitano después del polémico 'doble toque' de Julián Álvarez en los octavos de final de la pasada temporada. Un campo que debe ser un fortín para los colchoneros si quieren repetir el Top-8 conseguido el curso pasado, y así ha sido en las últimas tres temporadas, en las que ha ganado nueve de los diez partidos que ha jugado.

Eso sí, el Atlético de Madrid deberá mejorar las prestaciones defensivas ofrecidas hasta el momento este curso, en el que sólo ha mantenido una vez la portería a cero y encajado una media de 1,5 tantos por encuentro. Además, Oblak, Marcos Llorente, Le Normand, Lenglet y Hancko, que apuntan a titulares, tendrán enfrente a uno de los mejores ataques del fútbol europeo.

El Eintracht ya avisó de su potencial en la primera jornada de la fase liga de la Champions League, en la que goleó al Galatasaray por 5-1. Un reflejo del caudal ofensivo del equipo de dirigido por Dino Toppmoller, que en los siete partidos oficiales que ha jugado esta temporada ha marcado 27 goles, 3,85 por encuentro. Especialmente peligroso por su estado de forma será Janathan Burkardt.

El delantero alemán ha participado en cinco goles en los últimos cuatro partidos –cuatro goles y una asistencia–. Un equipo alemán que buscará ganar como visitante al Atlético de Madrid como lo hiciera en la ida de los octavos de final de la Recopa de Europa 1975-76 (1-2), en el que es único precedente entre ambos equipos en tierras españolas. De hecho, al Eintracht no se le ha dado mal jugar frente a equipos españoles a domicilio, consiguiendo el triunfo en cuatro ocasiones por sólo tres derrotas –Real Madrid (2) y Athletic Club– y un empate. Por último, en el apartado de bajas, Simeone no podrá contar con los lesionados José María Giménez, Johnny Cardoso y Thiago Almada, mientras que los de Toppmoller tampoco podrán hacerlo con el internacional danés Rasmus Kristensen ni el delantero Jessic Ngankam, ambos lesionados. FICHA TÉCNICA. --POSIBLES ALINEACIONES: ATLÉTICO DE MADRID: Oblak; Llorente, Le Normand, Lenglet, Hancko; Giuliano Simeone, Barrios, Koke, Nico González; Baena y Julián Álvarez. EINTRACHT FRANKFURT: Zetterer; Collins, Koch, Theate, Brown; Doan, Uzun, Skhiri, Chaibi, Knauff; y Burkardt. --ÁRBITRO: Slavko Vincic (SVN). --ESTADIO: Riyadh Air Metropolitano. --HORA: 21:00/M+ Liga de Campeones.