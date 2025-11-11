Fútbol/Champions. Previa del Barça Femení - OH Leuven

BARCELONA, 11 de noviembre de 2025 (Europa Press)

El Barça Femení afronta este miércoles (18.45 horas) en el Estadi Johan Cruyff la tercera jornada de la Fase Liga de la UEFA Women's Champions League, en la que recibirá al OH Leuven belga con el objetivo de mantener su pleno de victorias y consolidar su liderato europeo antes de una exigente semana de calendario, con el Clásico de la Liga F Moeve a la vuelta de la esquina.

Las de Pere Romeu, vigentes subcampeonas continentales, llegan a la cita tras casi un mes sin disputar competición europea, pero con un arranque impecable en el nuevo formato de la Champions: dos triunfos en dos partidos, con un contundente 7-1 ante el Bayern de Múnich en el debut y un 0-4 en Roma que las afianzó en lo más alto de la tabla.

El nuevo rival, el Oud-Heverlee Leuven, vive su primera experiencia en la máxima competición europea, a la que accedió tras superar la fase previa, y pese a su condición de debutante está invicto. Las belgas ocupan la séptima posición de la tabla -que da acceso a los 'play-offs'- gracias a un empate inicial en París ante el Paris FC (2-2) y una victoria frente al Twente neerlandés (2-1), con goles de Linde Anna Veefkind y Sára Pusztai. Será, por tanto, un enfrentamiento inédito entre ambos conjuntos en el Johan Cruyff.

El cuadro flamenco también lidera la Superliga femenina de Bélgica, con 19 puntos en siete jornadas (seis triunfos y un empate), dos más que el Anderlecht, su inmediato perseguidor. El equipo belga destaca por su juventud, dinamismo y presión adelantada, aspectos que el propio técnico blaugrana, Pere Romeu, quiso subrayar en la previa.

"Es un equipo que ha empezado bien en la Champions, joven, con mucha energía, son eléctricas. Tenemos que jugar bien con el balón y prestar atención a cómo nos presionan, porque son bastante agresivas", advirtió Romeu, que también insistió en la importancia de mantener la línea positiva: "Tenemos que centrarnos en el partido de mañana, en hacer un gran partido y sumar tres puntos en una competición que nos ilusiona mucho".

El Barça llega líder también en la Liga F Moeve, con 27 puntos de 30 posibles (nueve victorias y una sola derrota, ante la Real Sociedad), y afronta tras vapulear al Deportivo (8-0) una semana de alta exigencia con tres duelos de peso: este compromiso europeo ante el Leuven, el Clásico contra el Real Madrid del sábado en el Estadi Olímpic Lluís Companys y, de nuevo en Champions, una visita de máxima dificultad al campo del Chelsea inglés.

El Johan Cruyff vivirá así un partido inédito entre la élite europea y la nueva hornada del fútbol belga femenino, en el que el Barça, al que podría regresar tras lesión la delantera polaca Ewa Pajor, que ante el Depor regresó a la convocatoria como Kika Nazaréth, buscará seguir imponiendo su jerarquía continental antes de encarar el tramo más intenso del curso.

FICHA TÉCNICA.

POSIBLES ALINEACIONES.

BARÇA FEMENÍ: Cata Coll; Batlle, Aleixandri, Mapi León, Brugts; Aitana Bonmatí, Guijarro, Alexia Putellas; Vicky López, Pina y Paralluelo.

OH LEUVEN: Seynhaeve; Nagy, Biesmans, Veefkind, Everaerts; Kuijpers, Mertens, Pusztai; Papatheodorou, Reynders y Conijnenberg.

ÁRBITRA: Riem Hussein (ALE).

ESTADIO: Estadi Johan Cruyff.

HORA: 18.45/Disney+.