Fútbol/Champions. Previa del Borussia Dortmund - Athletic Club

MADRID, 30 Sep. 2025 (Europa Press) -

El Athletic Club visita este miércoles al Borussia Dortmund en el Signal Iduna Park, en la jornada 2 de la fase liga de la Liga de Campeones, un partido en el que los de Ernesto Valverde quieren romper una racha de cinco partidos sin lograr el triunfo e inaugurar su casillero de puntos en la máxima competición continental tras caer en el debut ante el Arsenal en San Mamés.

Sólo es la jornada 2 de la fase liga de la Champions League, pero el Athletic Club ya empieza a notar cierta sensación de urgencia, sobre todo por la mala racha de resultados que atraviesa el equipo. Los rojiblancos llegan a la salida de mayor dificultad de su calendario continental encadenando cinco partidos oficiales sin ganar --cuatro derrotas y un empate--, en los que tan sólo ha anotado un gol.

No parece el Signal Iduna Park, en el que el Dortmund sólo ha caído en uno de sus últimos 18 partidos en Champions --11 victorias y seis empates--, el mejor escenario para que los pupilos de Valverde rompan la que es la peor racha del club desde marzo de 2023. Además, el Athletic viaja a Alemania plagado de bajas importantes como son Mikel Vesga y Beñat Prados, en el centro del campo, y Álex Berenguer y Nico Williams, en la zona de ataque.

El 'txingurri' no podrá contar por sexto partido consecutivo con Nico Williams. El internacional español regresó del parón de selecciones de septiembre lesionado, y pese a haber entrenado con el grupo en los últimos días, Valverde no ha querido forzar su vuelta. Así, sin el pequeño de los Williams, el Athletic deberá seguir buscando alternativas ofensivas para poner fin al atasco ofensivo.

En total, el bagaje de los rojiblancos sin su estrella es de cinco partidos oficiales --cuatro de Liga y uno de Champions-- y un sólo gol, el anotado por Mikel Jauregizar frente al Girona. Una etapa en la que el Athletic está echando mucho de menos el desequilibrio de Nico, que permite mayor libertad a sus compañeros. Además, jugadores clave el curso pasado como Oihan Sancet e Iñaki Williams no se encuentran en su mejor momento.

Una de las pocas buenas noticias para los leones es el nivel de forma exhibido por Aymeric Laporte en sus primeros partidos como rojiblanco. El campeón de Europa parece haberse acoplado al equipo rápidamente y, en Dortmund, podría debutar en Liga de Campeones con el Athletic, después de haberse perdido el partido ante el Arsenal al no estar inscrito aun en la competición.

Su presencia en el once como acompañante de Dani Vivian es una de las dudas de la alineación de Valverde. Además, la otra gran duda del técnico extremeño estará en el frente de ataque, donde podría apostar por la continuidad de Gorka Guruzeta o dar entrada a Maroan Sannadi, mientras que en la banda izquierda, Robert Navarro, Unai Gómez o Adama Boiro, este último como una opción más remota, pugnarán por el hueco que dejan libre Alex Berenguer y Nico Williams.

Todo ello para intentar derrotar a un Borussia Dortmund que se mantiene invicto en este arranque de temporada con cinco victorias y dos empates. Unos resultados que le han permitido colocarse en la segunda posición en la Bundesliga, a dos puntos del líder Bayern Múnich. Unos primeros meses de competición en el que el equipo dirigido por Niko Kovac ha mejorado sus prestaciones defensivas, manteniendo su portería a cero en cinco encuentros. Además, en la primera jornada de la Liga de Campeones causó buena impresión en un campo complicado como el Allianz Stadium de Turín. Allí, sólo una reacción 'in extremis' de la Juventus en el tiempo de descuento, con goles de Dusan Vlahovic y Lloyd Kelly, impidieron su triunfo (4-4). Un debut en el que los alemanes, subcampeones hace dos temporadas, mostraron la notable capacidad ofensiva del equipo. El 'pichichi' de la pasada Liga de Campeones, Serhou Guirassy, que suma ya cinco goles y una asistencia este curso, será el máximo peligro para el Athletic Club. Además, su compañero en el frente de ataque Karim Adeyemi llega en un estado de forma notable al duelo, habiendo conseguido ver puerta en los tres últimos partidos de los alemanes, y ante la Juve ya fue determinante con un gol y una asistencia. Así, las únicas malas noticias para los de Kovac en el estreno ante su público en la Champions League será la baja en defensa de Emre Can, que aún no ha debutado este curso. El resto del equipo apunta a ser el de gala, Marcel Sabitzer, Pascal Gross y Julian Brandt en la sala de máquinas, y Nico Schlotterbeck, Waldemar Anton y Ramy Bensebaini formando la línea de tres centrales.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES:

BORUSSIA DORTMUND: Kobel; Couto, Schlotterbeck, Anton, Bensebaini, Svensson; Sabitzer, Gross; Adeyemi, Guirassy y Brandt.

ATHLETIC CLUB: Unai Simón; Gorosabel, Vivian, Laporte, Yuri; Jauregizar, De Galarreta; Iñaki Williams, Sancet, Robert Navarro; Maroan Sannadi.

--ÁRBITRO: Szymon Marciniak (POL).

--ESTADIO: Signal Iduna Park.

-HORA: 21.00/M+ Liga de Campeones 2.