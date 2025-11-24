Fútbol/Champions. Previa del Borussia Dortmund - Villarreal

MADRID, 24 Nov. 2025 (Europa Press) -

El Villarreal CF se enfrenta este martes al Borussia Dortmund alemán en el Signal Iduna Park (21.00 horas), en la jornada 5 de la fase de liga de la Liga de Campeones, un partido en el que el conjunto 'groguet' necesita sumar los tres puntos para mantenerse con opciones de entrar en los 'Play-offs' eliminatorios.

Los pupilos de Marcelino García tendrán enfrente a un rival de gran entidad como es el Borussia Dortmund, en decimocuarta posición con 7 puntos, pero que llega a la cita mermado fruto de sus tres últimos partidos donde no ha logrado la victoria (dos empates y una derrota).

Una dinámica negativa que quieren alargar los amarillos en su favor necesitados de buenas noticias en la máxima competición europea después de tan solo sumar un punto en las cuatro jornadas disputadas.

Y es que en la vuelta de la Champions League al Estadio de la Cerámica cuatro temporadas después, el equipo no está dando la mejor imagen. Únicamente el empate cosechado en casa ante la Juventus italiana (2-2) camufla unos resultados que se cuentan por derrotas y sin marcar a domicilio; siendo la última, ante el debutante Pafos chipriota, la más dolorosa por las sensaciones obtenidas.

Así, el conjunto castellonense viaja a Alemania con la obligación de asaltar el 'Muro Amarillo' para mantener vivas sus opciones europeas. La visita al Signal Iduna Park incrementa el reto, pues tan solo el FC Barcelona (2-3) la pasada temporada ha sido capaz de salir victorioso del Signal Iduna Park en Europa en los últimos 4 años.

Para ello, el espejo donde mirarse es la buena dinámica que está mostrando en Liga donde marcha tercero a tres puntos de la cabeza. El Villarreal atraviesa, junto con el Atlético de Madrid, la mejor racha en el último mes con un pleno de victorias en este periodo en la competición doméstica siendo ambos conjuntos los menos goleados de la categoría (11 tantos).

En una situación completamente opuesta se encuentra el equipo germano que en Liga de Campeones lucha por entrar entre los ocho mejores de la competición, pero en la Bundesliga ha visto como la distancia con el líder aumenta hasta los 9 puntos. El equipo de Niko Kovac se encuentra inmerso en el primer bache de la temporada y dejando dudas en el juego.

El Dortmund recibe al equipo español tras no lograr los tres puntos este pasado fin de semana ante Stuttgart en un partido al que se marchó al descanso con dos goles de ventaja. Una renta que tampoco supo aprovechar dos jornadas atrás cuando el Hamburgo le igualó en el último minuto.

Una clara señal de que los germanos no manejan de la mejor forma posible los partidos cuando marchan por delante en el marcador. Un aspecto que los de García Toral deben utilizar a su favor para sacar tajada en la primera de sus cuatro finales europeas para entrar en los 'Play-offs' eliminatorios.

Para ello, el técnico asturiano tratará de aprovechar el buen momento que atraviesa Gerard Moreno. El delantero catalán, que ha marcado en cuatro de los últimos cinco que disputó, ha regresado de la lesión en plena forma y buscará estrenarse en Europa esta temporada. Su compañero en el ataque apunta a ser Ayoze Pérez, repitiendo la pareja que venció este fin de semana al RCD Mallorca (2-1).

Por su parte, el cuadro local prepara el encuentro con la duda del alemán Maximilian Beier que está tocado, pero con Serhou Guirassy y Karim Adeyemi como peligros para poner contra las cuertas al Villarreal.

FICHA TÉCNICA

--POSIBLES ALINEACIONES.

BORUSSIA DORTMUND: Kobel; Svensson, Can, Schlotterbeck, Anton, Ryerson; Nmecha, Sabitzer; Beier, Adeyemi y Guirassy.

VILLARREAL: Luiz Júnior; Mouriño, Veiga, Foyth, Cardona; Moleiro, Partey, Comesaña, Pépé; Ayoze y Gerard Moreno.

--ÁRBITRO: Davide Massa (ITA).

--ESTADIO: Signal Iduna Park (Dortmund).

--HORA: 21.00/Movistar Liga de Campeones 2.