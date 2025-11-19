Fútbol/Champions.- Previa del Chelsea-Barça Femení

BARCELONA, 19 Nov. 2025 (Europa Press) -

El Barça Femení visita este jueves (21.00 horas) al Chelsea en Stamford Bridge en la cuarta jornada de la Fase Liga de la UEFA Women's Champions League, un duelo directo por el liderato del grupo entre los dos equipos más goleadores del torneo y con un largo historial reciente de choques decisivos, casi todos ellos a favor de las blaugranas, que quieren seguir con el pleno de victorias en la máxima competición continental.

Las de Pere Romeu llegan con pleno de victorias (9 puntos) a este encuentro y como líderes, mientras que las 'Blues' lo hacen dos puntos por detrás, con la opción de superar a las blaugranas si suman los tres puntos en Londres, ante una afición que reclama venganza ante las 'culers'.

El conjunto blaugrana atraviesa un inicio europeo impecable en el nuevo formato, con un 7-1 al Bayern de Múnich, un 0-4 en Roma y el reciente 3-0 al OH Leuven. Una racha que pone rumbo a unos cuartos de final para los que ya encarrila la clasificación, aunque para ello sea clave no perder el rumbo en Londres.

Y enfrente espera un Chelsea también firme, cuarto en esta Champions con 7 puntos fruto de dos victorias contundentes (4-0 ante el Paris FC y 0-6 en el campo del St. Pölten) y un empate inicial (1-1) contra el Twente neerlandés, que mantiene a las inglesas plenamente en la zona alta.

El choque, además, condensa un cruce clásico de esta competición. Ambos equipos se han visto las caras en semifinales en cada una de las últimas tres campañas, siempre con triunfo azulgrana. El curso pasado, el Barça selló el billete a la final con un global de 8-2 tras sendos 4-1 en España e Inglaterra, con una Clàudia Pina inspirada (tres goles), acompañada por los tantos de Pajor, Paredes, Aitana y Paralluelo.

Stamford Bridge también ha sido territorio favorable con tres victorias 'culers' en tres visitas, incluida la del curso 2022/23 (0-1), que dejó encarrilado un pase resuelto con el 1-1 de la vuelta. El único éxito londinense se remonta al 0-1 de la ida de semifinales en la 2023/24, remontado después el Barça Femení en Londres (0-2).

El Chelsea, pese a esta racha desfavorable, mantiene solvencia ante equipos españoles en esta fase de grupos (invicto en seis partidos, cuatro victorias y dos empates, todos contra el Real Madrid) y encara el duelo como un examen real de su progresión. "Es un periodo muy ajetreado, ya lo sabíamos. Terminamos esta serie de encuentros con el partido de la Champions contra el Barça. Será un reto difícil, pero afrontamos el próximo partido preparadas para competir", aseguró su entrenadora, Sonia Bompastor.

La entrenadora confirmó la ausencia de Sam Kerr para este encuentro, que se suma a las ausencias de importancia de la portera Hannah Hampton y de la delantera Mayra Ramírez. En clave blaugrana, Pere Romeu afronta la cita con el objetivo de sostener el pleno europeo y mantener la distancia en lo alto, conscientes de que un empate o incluso una derrota no comprometerían gravemente su camino hacia cuartos.

Marta Torrejón, una de las capitanas, no viajó a Londres por motivos personales, mientras que el resto de referencias buscarán mantener el dinamismo ofensivo que ha hecho del Barça (con 14 goles) el equipo más anotador de la fase liga, seguido precisamente por el Chelsea (11).

Además, Pere Romeu y el Barça tendrán las importantes bajas de Patri Guijarro y Salma Paralluelo, mientras que Esmee Brugts entra en la convocatoria a pesar de acabar con molestias el Clásico del pasado sábado, con claro triunfo (4-0) sobre las rivales en el Estadi Olímpic Lluís Companys. Una victoria que deja a las blaugranas como claras líderes en la Liga F Moeve, con 6 puntos de ventaja sobre el Atlético de Madrid, ahora segundo.

Stamford Bridge acogerá así un duelo de altura entre dos de los gigantes ofensivos del continente y con un narrativo reciente dominado por un Barça que volverá a medirse al conjunto inglés tras su exigente semana competitiva y con la intención de seguir marcando territorio entre la élite europea.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES.

CHELSEA: Peng; Bronze, Björn, Girma, Charles; Walsh, Cuthbert, Nüsken; Baltimore, Kaneryd y James.

BARÇA FEMENÍ: Cata Coll; Batlle, Paredes, Mapi León, Brugts; Aitana Bonmatí, Alexia Putellas, Vicky López; Graham Hansen, Pajor y Pina.

--ÁRBITRA: Tess Olofsson (SUE).

--ESTADIO: Stamford Bridge.

--HORA: 21.00 / Disney+.