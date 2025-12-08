Fútbol/Champions. Previa del FC Barcelona - Eintracht de Fráncfort

MADRID, 8 Dic. 2025 (Europa Press) -

El FC Barcelona recibe este martes al Eintracht de Fráncfort en el Spotify Camp Nou, en la jornada seis de la fase liga de la Liga de Campeones, un partido en el que los azulgranas, en el estreno continental del 'nuevo' Camp Nou, quieren seguir confirmando su buen momento de forma tras tres victorias consecutivas en Liga y acercarse al Top 8 de la clasificación.

El Spotify Camp Nou volverá a escuchar el himno de la Liga de Campeones más de tres años después. Aquel 26 de octubre de 2022 el Barça cayó derrotado con estrépito frente el Bayern Múnich (0-3), y ahora vuelve a ser un equipo alemán el que aparece en otra fecha importante para el feudo azulgrana. Eso sí, muy diferente es la situación del equipo actual con respecto a aquel dirigido por Xavi Hernández.

El equipo de Hansi Flick parece haber recuperado la frescura y la alegría en su fútbol en las últimas jornadas ligueras. Después de la dolorosa derrota de 'Champions' ante el Chelsea (3-0), el Barça ha enlazado tres victorias consecutivas de nivel para asaltar el liderato en LaLiga EA Sports --Deportivo Alavés (3-1), Atlético de Madrid (3-1) y Real Betis (3-5)--.

Ahora, quiere trasladar esa buena dinámica a la máxima competición continental, en la que le urge conseguir los tres puntos si no quiere verse abocado a la ronda de 'playoffs'. Y es que las derrotas ante Chelsea y PSG y el empate frente al Brujas han complicado el rumbo del equipo de cara al 'Top 8', del que se encuentra a tres puntos de distancia.

El rival parece propicio para ello, ya que el Eintracht llega al Camp Nou en plena crisis de resultados y con la defensa más goleada de la Bundesliga. Prueba de ello es la derrota del pasado fin de semana en liga ante el RB Leipzig (6-0) y la sufrida en casa en el último duelo de Champions frente a la Atalanta. Eso sí, la última visita de los alemanes a Barcelona es de infausto recuerdo para el aficionado 'culer', con remontada en los cuartos de final de la Liga Europa (2-3) y fiesta en unas gradas del 'viejo' Camp Nou tintadas de blanco.

Además, el equipo azulgrana ha mejorado sus prestaciones ofensivas en las últimas semanas, recordando al equipo que consiguió el triplete nacional el curso pasado. Prueba de ello son los 11 goles anotados en los últimos tres partidos, en los que Lamine Yamal y Ferran Torres han marcado seis de ellos. Sin embargo, otros dos jugadores han sido claves para la mejora, Pedri y Raphinha.

El español y el brasileño han cambiado la cara al equipo, devolviendo la intensidad en la presión, la verticalidad y el temple. Además, Pedri, con tres asistencias en los últimos dos partidos, y Raphinha, con un gol y una asistencia, también han contribuido a la finalización. Ambos apuntan a la titularidad, más aún después de que el brasileño no disputara ni un solo minuto en La Cerámica y que el canario fuera sustituido en el minuto 63.

Otra buena noticia para Flick son las vueltas de Frenkie de Jong y Fermín López. El neerlandés volvió a tener minutos frente al Betis después de perderse los dos encuentros anteriores por motivos personales y un proceso vírico, mientras que el internacional español también entró en el tramo final del encuentro, dejando atrás la lesión sufrida en Stamford Bridge. Así, por primera vez desde el Clásico, el técnico alemán podrá alinear a su centro del campo favorito: Pedri, De Jong y Fermín.

La principal duda en el once 'culer' será si dar continuidad al gran momento goleador que vive Ferran Torres --cuatro goles en los dos últimos partidos-- o devolver la titularidad a Robert Lewandowski. El polaco, igual que Raphinha, ni siquiera saltó al césped frente al Real Betis, por lo que, a priori, debería contar con la titularidad. Además, en su etapa en el fútbol alemán les marcó 16 goles, siendo una de sus principales victimas.

En el lado germano, los de Dino Toppmöller atraviesan una temporada muy irregular, en la que les está costando encadenar buenos resultados. Prueba de ello es el séptimo puesto que ocupan en la competición doméstica y los cuatro puntos que acumulan en 'Champions', donde sólo pudieron ganar en la jornada 1 al Galatasaray (5-1). Además, Liverpool y Atlético de Madrid consiguieron golearles, mientras que su mejor partido fuera de casa fue el empate sin goles en el Diego Armando Maradona.

Y por si no fuera ya complicado el objetivo de sacar algo positivo de su visita a Barcelona, el Eintracht no podrá contar con su mejor jugador ofensivo esta temporada, el delantero Jonathan Burkardt. El ariete alemán cayó lesionado en el partido frente a la Atalanta por una lesión muscular de la que no se ha recuperado. Así, el veterano delantero belga Michy Batshuayi apunta a ser el referente ofensivo de los alemanes.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES:

FC BARCELONA: Joan García; Koundé, Cubarsí, Gerard Martín, Balde; Pedri, De Jong; Lamine Yamal, Fermín, Raphinha; y Lewandowski.

EINTRACHT DE FRÁNCFORT: Zetterer; Doan, Kristensen, Koch, Theate, Brown; Skhiri, Chaibi, Götze; Knauff y Batshuayi.

--ÁRBITRO: Michael Oliver (ENG).

--ESTADIO: Spotify Camp Nou.

--HORA: 21.00/M+ Liga de Campeones.