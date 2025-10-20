Fútbol/Champions. Previa del FC Barcelona - Olympiacos

BARCELONA, 20 Oct. 2025 (Europa Press) -

El FC Barcelona recibe este martes (18.45 horas) en el Estadi Olímpic Lluís Companys al Olympiacos, en el tercer encuentro de la Fase Liga de la Liga de Campeones, un duelo en el que los blaugranas no pueden fallar tras la derrota (1-2) frente al Paris Saint-Germain, por lo que tendrán que vencer al conjunto griego para volver a sumar de tres en tres y no complicarse sus opciones de entrar en el 'Top 8'.

Los de Hansi Flick llegan a este partido tras el agónico triunfo (2-1) del pasado sábado frente al Girona FC. El gol en el descuento de Ronald Araujo permitió al equipo 'culer' sumar tres puntos muy necesarios y poner fin así a una racha de dos derrotas consecutivas.

El primer tropiezo llegó en 'Champions' frente al PSG después del tanto de Gonçalo Ramos en el tiempo añadido que dejó de vacío al conjunto del técnico alemán. El vigente campeón de la competición fue superior a los blaugranas, que sumaron una derrota que podía entrar en los pronósticos pero que les deja prácticamente sin margen de error de cara al duelo de este martes.

Esta obligación se debe en gran parte a la menor entidad del rival y el hecho de jugar en casa, por lo que el Barça tiene que sumar la victoria ante el Olympiacos para seguir de lleno en la lucha por evitar los 'playoff'. Acabar entre los ocho primeros debe ser el objetivo del equipo 'culer', que no puede confiarse lo más mínimo en el choque de este martes a pesar de partir como muy favoritos.

Los de Hansi Flick tienen el ejemplo el duelo frente al Girona, en el que primero Wojciech Szczesny con sus paradas y después Ronald Araujo con su gol salvaron al conjunto blaugrana de sumar un nuevo tropiezo. Las bajas están condicionando enormemente al equipo del técnico alemán, quien tuvo que terminar el duelo del pasado sábado con una delantera de circunstancias formada por Fermín López, Frenkie de Jong, Roony Bardghji, Marcus Rashford, y el propio Araujo de falso delantero centro. Además, no se espera que Ferran Torres vuelva a estar disponible para este martes.

Sin embargo, los grandes problemas del Barça están siendo defensivos. Szczesny realizó hasta tres paradas de mucho mérito frente al equipo 'gironí', que supo atacar muy bien la adelantada línea defensiva blaugrana y que generó muchas ocasiones de peligro. El Olympiacos intentará llevar a cabo el mismo planteamiento, con Ayoub El Kaabi y Daniel Podence como mayores referencias ofensivas.

El técnico español José Luis Mendilibar cuenta en su plantilla con varios jugadores de buen nivel ofensivo, aunque en esta Liga de Campeones aún no suma ningún gol a favor. Cerca de lograrlo estuvo en su primer partido frente al Pafos FC (0-0) en el que el equipo chipriota estuvo 70 minutos con 10 de jugadores pero supo resistir los constantes ataques griegos. Mientras que en su segundo encuentro cayó por 2-0 frente al Arsenal en el Emirates Stadium.

El Olympiacos tuvo la oportunidad de empatar con un gol de Chiquinho, pero el VAR decidió anular el tanto por fuera de juego, y en el descuento Bukayo Saka sentenció el partido. Esta fue la primera derrota del curso para el equipo griego, que también cayó en su siguiente partido en Liga frente al AEK de Atenas por 2-1. Al igual que el Barça, los de Mendilibar vienen de romper esta racha de dos derrotas consecutivas tras vencer el pasado sábado al AEL Larissa (0-2) con un doblete de El Kaabi. El delantero marroquí es la gran estrella del conjunto griego, que también cuenta con el ariete israelí Mehdi Taremi, quien asistió a Davide Frattesi en el gol que eliminó al equipo de Hansi Flick de la pasada 'Champions'. Esta será la segunda vez que el Olympiacos visite Barcelona después de hacerlo en 2017. Aquella noche el Barça venció por 3-1 a pesar de la expulsión de Gerard Piqué en el minuto 42. Con el objetivo de dar la sorpresa, el equipo heleno visitará esta vez Montjuïc, donde los de Hansi Flick necesitan ganar para olvidar el último tropiezo europeo y así poder llegar con buenas sensaciones al duelo frente al Real Madrid del próximo domingo (16.15 horas) en el Santiago Bernabéu. FICHA TÉCNICA. POSIBLES ALINEACIONES. FC BARCELONA: Szczesny; Koundé, Eric Garcia, Cubarsí, Balde; Casadó, Pedri; Lamine Yamal, De Jong, Fermín; y Rashford. OLYMPIACOS: Tzolakis; Costinha, Gustavo Mancha, Retsos, Ortega, Dani García, Hezze, Martins, Chiquinho, Podence; y El Kaabi. ÁRBITRO: Urs Schnyder (SUI). ESTADIO: Estadi Olímpic Lluís Companys. HORA: 18.45/Movistar Liga de Campeones.