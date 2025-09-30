Fútbol/Champions. Previa del FC Barcelona - Paris Saint-Germain

BARCELONA, 30 Sep. 2025 (Europa Press) -

El FC Barcelona recibe este miércoles (21.00 horas) en el Estadi Olímpic Lluís Companys al Paris Saint-Germain, en el segundo encuentro de la Fase Liga de la Liga de Campeones, un encuentro de primer nivel muy condicionado por las bajas que hay en ambos conjuntos, destacando la de Raphinha y Joan Garcia en el Barça, mientras que el PSG no podrá contar con el ganador del Balón de Oro Ousmane Dembélé ni con su capitán Marquinhos, si bien será un duelo entre dos equipos en forma que aspiran a todo en esta 'Champions'.

El vigente campeón de Europa visitará Montjuïc con hasta cuatro bajas confirmadas. En su regreso a Barcelona, Luis Enrique Martínez no podrá contar con Marquinhos, Dembélé, Désiré Doué ni Khvicha Kvaratskhelia. Estas ausencias dejan al técnico asturiano sin ninguno de los tres futbolistas que formaron su delantera titular en la pasada final de la Liga de Campeones (5-0) frente al Inter de Milán y le obligarán a buscar un 'plan B'.

Un total de cuatro bajas que dejan muy mermado al conjunto parisino, que al menos ha podido recuperar a los centrocampistas Joao Neves y Fabián Ruiz, si bien el internacional español está lejos de estar al 100%. Mientras que el Barça también tiene lesionados a Raphinha, Joan Garcia, Fermín López, Gavi y Marc-André ter Stegen, aunque Hansi Flick tendrá la buena noticia de poder volver a contar con Alejandro Balde para, si lo considera, poder dar descanso a Gerard Martín en el lateral zurdo.

La vuelta del carrilero internacional se sumará a la de Lamine Yamal, quien regresó de manera estelar en el partido del pasado domingo frente a la Real Sociedad. En su segunda acción en el partido, saliendo como refresco, el '10' blaugrana asistió a Robert Lewandowski para que pusiera el 2-1 en el marcador, completando una nueva remontada que permitió al Barça recuperar el liderato de LaLiga EA Sports, aprovechando la derrota (5-2) del Real Madrid frente al Atlético de Madrid.

Este triunfo frente al conjunto donostiarra fue el quinto consecutivo del equipo blaugrana, que llega a este duelo frente al Paris Saint-Germain en el mejor momento de la temporada pese a esas lesiones y con el objetivo de lograr su segundo triunfo en la Liga de Campeones. Los de Hansi Flick superaron con éxito un debut complicado contra el Newcastle (1-2) en St James' Park gracias al doblete del extremo inglés Marcus Rashford, que apunta de nuevo a titular.

Por su parte, el PSG empezó su defensa a la corona europea con un cómodo triunfo (4-0) frente al Atalanta. Los goles de Marquinhos, Kvaratskhelia, Nuno Mendes y Gonçalo Ramos fueron suficientes para el conjunto de Luis Enrique, que tiene la misión de convertirse en el primer equipo en revalidar el título desde lo consiguiera el Real Madrid en 2018.

Al igual que el Barça en LaLiga EA Sports, el Paris Saint-Germain también lidera la Ligue 1, aunque empatado a puntos con el Olympique de Lyon.

En su último compromiso liguero, venció el pasado sábado por 2-0 al Auxerre, en un encuentro que tuvo la mala noticia de la lesión de Kvaratskhelia, quien fue sustituido por Bradley Barcola, gran protagonista del último duelo entre ambos equipos. El extremo francés provocó la expulsión de Ronald Araujo en el encuentro de vuelta de los cuartos de final de la temporada 2023/24. Tras el 2-3 del choque de ida en el Parque de los Príncipes, el Barça logró adelantarse en el marcador gracias a un gol de Raphinha. Sin embargo, la roja directa del central uruguayo lo cambió todo y el conjunto parisino le dio la vuelta al partido y venció por 1-4, con protagonismo para el ahora delantero blanco Kylian Mbappé. Esta derrota supuso la eliminación del equipo blaugrana, dejando al futbolista charrúa muy señalado, aunque pueda que tenga la posibilidad de redimirse en el duelo de este miércoles. Su presencia es una de las principales dudas de Hansi Flick, a quien las lesiones le han limitado mucho las opciones de cara a elegir el once titular y, sobre todo, la pareja de centrales. El técnico alemán tendrá que decidir quién será el acompañante de Pau Cubarsí, con Ronald Araujo, Eric Garcia y Andreas Christensen como posibles opciones. Mientras que Marcus Rashford y Ferran Torres se disputarán el puesto en el extremo izquierdo ya que Lamine Yamal apunta a que será titular. La lástima es que no se podrá ver en directo una 'revancha' del Balón de Oro porque su poseedor, el exblaugrana Ousmane Dembélé, está lesionado y no podrá ser sometido al juicio de su antigua afición. Por parte del PSG, Luis Enrique Martínez tendrá que alinear una delantera de circunstancias formada, casi seguro salvo una sorpresa del asturiano, por Kang-in Lee, Gonçalo Ramos y Barcola. Pero el español mira con lupa, además de a Fabián Ruiz, a un Vitinha que es su brújula y que también llega tocado a Barcelona. Si no puede estar en el once titular, está claro que este partido perderá a otra estrella pero, pese a las múltiples bajas en ambos bandos, pese a tener que tirar de algún que otro comodín, este Barça-PSG promete ser el duelo de la jornada. FICHA TÉCNICA. --POSIBLES ALINEACIONES. FC BARCELONA: Szczesny; Koundé, Eric Garcia, Cubarsí, Gerard Martín; De Jong, Pedri; Lamine Yamal, Dani Olmo, Rashford; y Lewandowski. PARIS SAINT-GERMAIN: Chevalier; Hakimi, Zabarnyi, Pacho, Mendes; Vitinha, Zaïre-Emery, Fabián; Lee, Gonçalo Ramos y Barcola. --ÁRBITRO: Michael Oliver (ING). --ESTADIO: Estadi Olímpic Lluís Companys. --HORA: 21.00/Movistar Liga de Campeones.