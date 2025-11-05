Fútbol/Champions. Previa del Newcastle - Athletic Club

MADRID, 4 Nov. 2025 (Europa Press) -

El Athletic Club visita este miércoles Saint James' Park para medirse al Newcastle (21.00 horas), en la jornada 4 de la fase liga de la Liga de Campeones, un partido en el que los de Valverde buscan sumar puntos por segundo partido consecutivo en Champions pese a acudir sin Nico Williams, Oihan Sancet y Yuri Berchiche, ante un rival que se ha mostrado muy fuerte en sus últimos compromisos como local.

Pese a que Ernesto Valverde declarara hace poco más de una semana que la Champions League no es la competición del Athletic Club, a los leones les vuelve a tocar ponerse el traje de las grandes noches europeas. En Saint James' Park, el Athletic quiere alargar el optimismo que provocó el primer triunfo europeo del curso la pasada jornada ante el Qarabag. Tres puntos que les permitieron situarse por primera vez en la competición en puestos de 'playoffs'.

Un duelo que será especial para las aficiones de ambos equipos, ya que se encuentran hermanadas desde la Copa de la UEFA de 1994. En aquella edición, vascos e ingleses se midieron en la segunda ronda de la competición, una eliminatoria que acabaría saldándose con la clasificación de los rojiblancos tras remontar en San Mamés, con un solitario gol de Ziganda, el 3-2 logrado por el Newcastle en la ida.

Además, el Athletic visitaría St James' Park en 2022 para disputar un amistoso con motivo del 130 aniversario del club inglés.

Esta vez no lo tendrán nada fácil los rojiblancos, que estarán apoyados por unos 3.000 aficionados en las gradas, ante un rival que sube mucho sus prestaciones cuando se trata de jugar como local. Aunque en el estreno en Champions ante su público cayeron derrotados frente al FC Barcelona (1-2), las urracas encadenan cuatro victorias consecutivas como locales, una de ellas en la pasada jornada de Champions, en la que pasaron por encima del Benfica de José Mourinho (3-0) para colocarse octavos en la clasificación con seis puntos en su haber.

Además, el Athletic Club tendrá que hacer frente a las importantes ausencias de los hermanos Williams, Oihan Sancet, Maroan Sannadi y Yuri Berchiche. Cinco de los mejores jugadores de la plantilla no podrán estar en Newcastle por lesión, por lo que Ernesto Valverde necesitará buscar alternativas en un once que poco se parecerá al que arrancara la temporada en el mes de agosto ante el Sevilla en San Mamés.

A los rojiblancos le parecen estar creciendo los enanos, ya que a los problemas con las lesiones que arrastra el equipo desde el inicio del curso se le han sumado el de los resultados. La victoria ante el Qarabag hace unas semanas parecía ser el punto de inflexión para el equipo, sin embargo, los dos siguientes partidos ligueros se han saldado con derrota, ante Getafe (0-1) y Real Sociedad (3-2).

El equipo no acaba de ser reconocible y es una sombra respecto al del curso pasado. Al Athletic le está costando general fútbol ofensivo, y es uno de los equipos menos goleadores de la Liga.

Además, tendrá enfrente a un rival que sólo ha encajado dos goles en sus tres primeros partidos de Liga de Campeones, ambos frente al Barça. Eso sí, la mejor noticia para los leones es que Gorka Guruzeta parece haber entonado su puntería. El delantero donostiarra es el máximo realizador del Athletic Club en la temporada con cuatro goles, tres de ellos en la Liga de Campeones. Y llega a tierras inglesas después de haber marcado en los dos últimos partidos europeos del Athletic, además de estrenarse el pasado sábado en la competición doméstica con un gol en el derbi vasco ante la Real Sociedad. Una racha que le ha permitido marcar tres goles en los últimos tres partidos. Un Guruzeta que, ante las bajas, apunta a estar acompañado en ataque por Álex Berenguer, Unai Gómez y Robert Navarro. Una línea de trescuartistas poco habitual en el equipo, pero en la que se encuentra otro de los jugadores más en forma: Robert Navarro. El ex del Mallorca viene de marcar ante la Real y dejó constancia de su calidad ante el Dortmund, donde fue el más desequilibrante, y el Qarabag, marcando el gol del triunfo. En la medular, Alejandro Rego, que daría descanso a Ruiz de Galarreta, y Mikel Jaureguizar tendrán que disputarle el control del partido a la sala de máquinas del Newcastle, una de las zonas más potentes de las urracas. Joelinton, Tonali y Bruno Guimaraes forman un trivote que impone un ritmo altísimo de presión con el que buscarán asfixiar la salida de balón rojiblanca, con problemas durante todo el curso. Aunque, eso sí, vienen de sufrir en la derrota del pasado domingo ante el West Ham (3-1) en Premier League. Además de imponerse en el centro del campo, la zaga del Athletic Club, que apunta a estar compuesta por Aitor Paredes y Dani Vivian, necesitará controlar a Nick Woltemade. El gigante alemán, sustituto de Alexander Isak, está cuajando un gran arranque de curso y ya suma seis goles. Pese a su envergadura (1,98 m) es un jugador muy habilidoso, capaz de encarar en el uno contra uno, y del que se aprovechan dos bandas veloces como Havey Barnes y Anthony Gordon, máximo goleador de las urracas en Champions con cuatro tantos. FICHA TÉCNICA. POSIBLES ALINEACIONES. NEWCASTLE: Pope; Krafth, Thiaw, Botman, Burn; Bruno Guimaraes, Tonali, Joelinton; Gordon, Woltemade y Barnes. ATHLETIC CLUB: Unai Simón; Areso, Vivian, Paredes, Boiro; Rego, Jauregizar; Berenguer, Unai Gómez, Robert Navarro; y Guruzeta. ÁRBITRO: Ivan Kruzliak (SVK). ESTADIO: St James' Park. HORA: 21.00/Movistar+ Liga de Campeones 2.