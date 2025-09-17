Fútbol/Champions. Previa del Newcastle United - FC Barcelona

BARCELONA, 17 Sep. 2025 (Europa Press) -

El FC Barcelona debuta esta temporada en la Liga de Campeones en el St James' Park del Newcastle United, en una primera jornada de la Fase Liga marcada, sin duda, por la ausencia del lesionado Lamine Yamal en un Barça que quiere empezar a soñar con la 'Champions' en un feudo histórico de la Premier y ante unas 'urracas' que acuden con ilusión a su reencuentro con la máxima competición continental. Tras vapulear al Valencia CF (6-0) en la última jornada de LaLiga EA Sports, ya sin el lesionado con España Lamine Yamal, el Barça quiere llevar al estreno europeo su buen momento de forma y seguir con esa racha de acierto, la que han tenido en lo que va de campaña salvo en el empate en casa del Rayo Vallecano (1-1) de hace dos jornadas ligueras. No está Lamine, pero el Barça de Flick quiere dejar claro que no depende de ningún jugador, por mucho que pueda ser el mejor del momento.

La Fase Liga vive su segunda campaña y el Barça sabe que no es tan importante el inicio de la competición como se podía pensar, porque el año pasado los de Hansi Flick fueron segundos en esta liguilla inicial y tuvieron cruces complicados con la vuelta lejos de casa. Con esa tranquilidad, cierta tranquilidad, afrontan un inicio complicado porque tras visitar al Newcastle deberán recibir, todavía sin saber en qué estadio, al vigente campeón; el PSG de Luis Enrique y Ousmane Dembélé. Así que es importante ganar o puntuar en St James' Park, en Newcastle upon Tyne, para no empezar a dudar. El sueño de recuperar el trono europeo debe empezar en casa de unas 'Urracas' que, sin Alexander Isak, se han visto obligados a replantear su proyecto pero que llegan con ilusión y ambición a la que es su únicamente segunda participación en la era moderna de esta Liga de Campeones. Y hace dos campañas no pasaron de la entonces fase de grupos.

En el pasado, un recordado 'hat-trick' del delantero colombiano Faustino Asprilla dio al Newcastle una victoria por 3-2 ante el Barça, en el estreno de la 'Champions League' 1997/98. Ha llovido mucho desde entonces, y el Barça ha ganado los siguientes tres duelos entre ambos; 1-0 en la quinta jornada de esa fase de grupos y por 3-1 en casa y 0-2 en Newcastle en la segunda fase de grupos de la temporada 2002/03. Desde entonces no ha habio más cruces entre 'urracas' y 'culers'.

El Newcastle, que viene de ganar a los Wolves (1-0) en la última jornada de una Premier League en la que está décimo tras cuatro jornadas --tras empezar con dos empates y una derrota--, ha ganado cuatro de sus seis partidos en casa contra equipos españoles en competiciones UEFA, pero el Barça tiene una mejor arma si se mira a la hemeroteca; tan solo dos derrotas en los últimos 17 partidos en fase de grupos o Fase Liga de 'Champions' ante conjuntos ingleses. El Barça, por su parte, está segundo en LaLiga EA Sports tras esa holgada victoria ante los 'che'.

Están a 2 puntos del Real Madrid, que cuenta los cuatro partidos por victorias, y se pueden centrar ya en esta Champions que es el gran objetivo porque, en el primer año de Flick, el Barça hizo el triplete nacional y tan sólo no pudo ganar la Orejona. Y, si saben convivir con esa presión y despliegan el fútbol que ya han mostrado que tienen, todo es posible. Sin Lamine Yamal, el capitán Raphinha --si no llega tarde-- podría ser titular por la derecha para dejar de nuevo la banda izquierda a Marcus Rashford, el mejor conocedor del Newcastle por su reciente y largo pasado en la Premier League. Y arriba regresaría a la titularidad el veterano delantero polaco Robert Lewandowski, autor de un doblete ante el Valencia en su regreso al equipo, tras lesión, desde el banquillo.

Hansi Flick recupera también a Frenkie de Jong, que se perdió el último partido liguero por una lesión que traía de su participación con los Países Bajos. Salvo Lamine o el anteriormente lesionado Gavi --se suman a las bajas de Ter Stegen y Balde--, el resto de piezas clave están listas a su merced para que pueda jugar sus cartas y asaltar St James' Park. Y una novedad podría ser la de ver a Dani Olmo de inicio, pero el gran partido de Fermín López, en un gran estado de forma, puede hacer que el de Terrassa siga en el banquillo. Atrás, quizás Andreas Christensen, protagonista en la rueda de prensa previa, pueda ser novedad para dar descanso a Eric Garcia.

LAS URRACAS VUELAN BAJO EN LA CHAMPIONS

El equipo que entrena Eddie Howe vive su cuarta participación en la Liga de Campeones, la segunda en esta última era. Hace dos años quedó cuarto en su grupo, por detrás del Borussia Dortmund, el Paris Saint-Germain y el AC Milan con una victoria, dos empates y tres derrotas, con una única victoria por 4-1 en casa contra el club francés en la segunda jornada. Así que quieren remontar el vuelo unas Urracas que invierten en un futuro mejor. Tras la salida del delantero sueco y gran referente ofensivo Alexander Isak al Liverpool, o del defensa Lloyd Kelly a la Juventus, el Newcastle ha invertido cerca de 280 millones de euros en reforzarse. Sin duda, el gran objetivo era no perder gol y, con esa idea, ficharon al gigante alemán Nick Woltemade del Stuttgart, además de al '9' Yoane Wissa del Brentford o al extremo Anthony Elanga del Nottingham, debilitando de paso a rivales en la Premier.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES.

NEWCASTLE UNITED: Pope; Trippier, Schär, Burn, Livramento; Bruno Guimarães, Tonali, Joelinton; Elanga, Woltemade y Barnes.

FC BARCELONA: Joan Garcia; Koundé, Christensen, Cubarsí, Gerard Martín; Casadó, Pedri; Raphinha, Fermín, Rashford; y Lewandowski.

--ÁRBITRO: Glenn Nyberg (SWE).

--ESTADIO: St James' Park.

--HORA: 21.00/Movistar Liga de Campeones.